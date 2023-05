Priscilla Presley llega a un acuerdo con su nieta por la herencia de su hija Lisa Marie

Priscilla Presley llegó a un acuerdo de conciliación tras cuestionar la legitimidad del testamento de su hija Lisa Marie Presley, que falleció el pasado mes de enero a causa de un problema cardíaco.

"Hay acuerdo, las familias están felices, unidas y emocionadas por el futuro", dijo el abogado de la exesposa de Elvi, Ronson Shamoun, en declaraciones recogidas por la prensa estadounidense tras salir de la audiencia en la que comunicaba el entendimiento entre las partes a la jueza Lynn Scaduto, de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Esta disputa legal comenzó cuatro días después del memorial de Lisa Marie Presley, cuando los abogados de su madre presentaron una petición ante un tribunal de Los Ángeles con la que ponían en duda la "autenticidad y validez" de una enmienda realizada en 2016 sobre la herencia de la hija del conocido como "Rey del Rock".

A través de ese escrito, Priscilla Presley materializaba su desconfianza acerca de que su hija la hubiera eliminado a ella y a la persona que le ayuda con los negocios, Barry Siegel, como fideicomisarios del testamento y los hubiera sustituido por sus nietos Riley y Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020 cuando tan solo tenía 27 años.

Las sospechas pusieron el foco en la validez de la firma de su hija porque la enmienda no fue atestiguada ni notariada, porque este cambio no le fue comunicado con Lisa Marie Presley en vida y porque en el documento se escribió mal el nombre Priscilla.

Ahora, el acuerdo, del que no se desvelaron los detalles, deberá ser refrendado con un documento judicial firmado por ambos partes antes del 12 de junio y en otra audiencia prevista para el 4 de agosto. El representante legal de Riley Keough, Justin Gold, aseguró este martes a la cadena CNN que ella está "muy contenta" y que "si no, no hubiera accedido" al pacto.

La muerte de Lisa Marie Presley

La única hija de Elvis Presley falleció el pasado 12 de enero a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un problema cardíaco que el forense del Condado de Los Ángeles aún debe concretar. Ella siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", al que siguieron 2 producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

A lo largo de su vida, tuvo cuatro hijos y contrajo matrimonio en otras tantas ocasiones, concretamente, con el músico Danny Keough; la estrella del pop Michael Jackson; el actor Nicolas Cage, y con el guitarrista y productor Michael Lockwood.

(Con información de EFE)