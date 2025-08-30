Christian Cueva sobre el Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos: "Me quedo con el pan con chicharrón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de Desayunos, impulsado por el influencer español Ibai Llanos y destinado a elegir la mejor primera comida del día en el mundo, sigue causando revuelo en redes sociales. Entre los duelos más comentados destaca el enfrentamiento entre el bolón de verde de Ecuador y el pan con chicharrón de Perú.

En ese contexto, el futbolista peruano Christian Cueva, quien actualmente milita en Emelec de Ecuador, fue consultado por la prensa local sobre cuál sería su elección.

Antes de sus declaraciones, algunos medios ecuatorianos informaron que el mediocampista se habría inclinado por el bolón de verde. Sin embargo, Cueva decidió aclarar su postura.

"El pan con chicharrón es algo que comemos en todo el país, en mi ciudad se hace muy rico como el ceviche, así que elijo el pan con chicharrón. Pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico acá en Ecuador", declaró ante la prensa.

Jefferson Farfán se suma al 'Mundial de desayunos' de Ibai

Hace unos días, Jefferson Farfán se sumó a la competencia pidiendo al famoso streamer español que "no compare" el Pan con chicharrón con ningún otro platillo. "Ibai, mi hermano, mi galáctico, no puedes comparar el Pan con chicharrón con nada", expresó el exfutbolista.



Es así como el exseleccionado de Perú exhortó a todos los compatriotas del mundo a votar por el desayuno nacional que se viene enfrentando a Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos.

"A votar, hermanos. Todos los peruanos en el mundo a votar por el pan con chicharrón. Es lo más rico que hay", exclamó el exdelantero de 40 años en un breve video compartido en las redes sociales de su podcast Enfocados.