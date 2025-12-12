¿Quién es Tammy Parra? La influencer que anunció romance con su mánager, meses después de terminar con Diego Rodríguez

La influencer mexicana, reconocida por su éxito en TikTok y su cercanía con millones de seguidores, terminó su relación con el modelo peruano.

Estos últimos días, Tammy Parra se volvió tendencia luego de que confesara en un video que terminó su relación con el modelo peruano Diego Rodríguez tras iniciar un romance con su mánager.

¿Quién es Tammy Parra?

Es una creadora de contenidos mexicana popular en TikTok desde 2016. Comenzó haciendo videos de sincronización de labios y alcanzó la fama a través de esta red social.

Su contenido creció después de dar consejos de belleza y colaborar con algunas marcas reconocidas. Actualmente tiene más de 14 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram.

Además, no solo es una influencer, también incursionó en el mundo del modelaje y los negocios ya que lanzó su emprendimiento de un suero para pestañas.

¿Cuántos años tiene Tammy Parra?

Nació el 8 de marzo de 2002, por lo que actualmente tiene 23 años.

¿Por qué se hizo famosa Tammy Parra?

En las redes sociales, Parra se hizo conocida por dar reflexiones de amor, amistad y sus videos de comedia. Además, uno de sus videos más virales fue sobre una relación amorosa que tuvo y que se convirtió en una experiencia en su vida.

¿Qué pasó con el exnovio de Tammy Parra?

Su relación más comentada fue con Omar Núñez, otro creador de contenido, quien le pidió matrimonio en un viaje a Francia. Sin embargo, salieron a la luz pruebas de una infidelidad por parte de Omar así que Tammy Parra decidió cancelar el compromiso.

¿Por qué terminó su relación con Diego Rodríguez?

Diego Rodríguez y Tammy Parra confirmaron el fin de su relación por medio de un comunicado conjunto compartido en sus redes sociales en junio de este año.

A pesar de mostrarse enamorados en videos y fotos, Rodríguez y Parra explicaron el final de su historia de amor con la mexicana la cual inició en marzo del año pasado, según contaron ambos.

“Se cree que terminar una relación es exclusivamente cuando el amor se acaba, pero a veces los caminos se separan y es ahí cuando entiendes que amar también es dejar ir”, comenzó diciendo el exintegrante de Esto es guerra y la influencer azteca.

Finalmente, la expareja aseguró que terminaron su vínculo en buenos términos. “Hoy queremos decirles que terminamos nuestra relación, cerramos esta etapa tan increíble, con amor. Mis respeto y admiración será eterno y sé que estaremos bien, gracias por el cariño de siempre y por acompañarnos en esta etapa”, concluyó el pronunciamiento.

¿Quién es la nueva pareja de Tammy Parra?

Tras terminar su romance con el modelo peruano en junio de este año, hace un día, Tammy Parra compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró a su nueva pareja: su mánager y mejor amigo Héctor Klunder, de quien, según dijo Tammy, se enamoró tras cinco años de amistad siendo este el motivo para terminar su vínculo sentimental con Diego por una llamada por teléfono.

“Yo tenía pareja, o sea, era a distancia. Pero le marqué. Le dije: ‘muchas gracias por todo’. De verdad, que (Diego Rodríguez) es una persona que quiero mucho. Nos llevamos muy chido con él. También era mi amigo, mi pareja, mi todo, pero me di cuenta de que quien realmente me importaba y quien me gustaba era Héctor. Eso es porque ya tenemos una historia larguísima”, explicó la empresaria mexicana.

Asimismo, Tammy Parra mencionó que le dijo a Diego que lo quería pero que Héctor Klunder “lo necesita más en este momento”. “Por eso terminamos. Así que lo terminé por llamada. Ya después hablamos y dejamos las cosas en claro y sacamos el comunicado”, exclamó la modelo en el video junto con su nueva pareja.