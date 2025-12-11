Alessia Rovegno y Hugo García se reencuentran en evento tras varios meses de anunciar su separación [VIDEO]

¿Reencuentro incómo? Alessia Rovegno y Hugo García coincidieron en un evento de la marca Carolina Herrera realizado en un centro comercial de Lima, donde ambos participaron como embajadores. La presencia de la expareja llamó la atención, pues se trató de un encuentro público desde que confirmaron el fin de su relación.

Durante la reunión, a la que también asistieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, las imágenes que registró la cuenta de TikTok @ohlux__magazin registró un trato cordial entre la Rovegno y García, aunque cada uno mantuvo distancia.

Ninguno se ubicó junto al otro mientras posaban para las cámaras.

En una toma grupal, Alessia prefirió colocarse en uno de los extremos, mientras que Hugo posó junto a Alondra García Miró, lo que evitó que se acercaran directamente. Ambos aparecieron sonrientes en la fotografía, junto al resto de embajadores invitados.

¿Cómo han retomado su vida sentimental Alessia Rovegno y Hugo García tras su separación?

La expareja terminó su relación en octubre de 2024, aunque el anuncio se hizo público en diciembre. Alessia Rovegno explicó más adelante, en una entrevista con la revista Cosas, que optaron por una separación en buenos términos debido a los distintos caminos que estaban tomando. Desde entonces, cada uno ha continuado con su vida personal.

"No fue fácil salir y gritar a los cuatro vientos que terminamos la relación amorosa, cuando todavía hay mucho amor y mucho cariño de por medio. Entonces, fue como que nos tomamos el tiempo para asimilar, y simplemente quisimos hacer todo de una manera más personal", declaró Rovegno en ese momento.



Recientemente, ella fue captada de la mano con un joven en Miami, según imágenes difundidas por un programa de espectáculos Amor y Fuego. Por su parte, Hugo García actualmente mantiene un romance con la modelo venezolana Isabella Ladera.