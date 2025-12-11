Tammy Parra revela que terminó "por llamada" con Diego Rodríguez para estar con su mejor amigo y mánager

Tammy Parra se sinceró sobre el fin de su relación con Diego Rodríguez. La influencer mexicana compartió cómo concluyó su romance con el modelo peruano en junio de 2025 sorprendiendo a todos sus seguidores.

Ahora, por medio de un video, compartido en su cuenta de Instagram, Parra mostró a su nueva pareja: su mánager y mejor amigo Héctor Klunder, de quien, según dijo Tammy, se enamoró tras cinco años de amistad siendo este el motivo para terminar su vínculo sentimental con Diego Rodríguez por una llamada por teléfono.

“Yo tenía pareja, ósea era distancia. Pero le marqué. Le dije: ‘muchas gracias por todo’. De verdad, que (Diego Rodríguez) es una persona que quiero mucho. Nos llevamos muy chido con él. También era mi amigo, mi pareja, mi todo, pero me di cuenta de que quien realmente me importaba y quien me gustaba era Héctor. Eso es porque ya tenemos una historia larguísima”, explicó la empresaria mexicana.

Asimismo, Tammy Parra mencionó que le dijo a Diego Rodríguez que lo quería pero que Héctor Klunder “lo necesita más en este momento”. “Por eso terminamos. Así que lo terminé por llamada. Ya después hablamos y dejamos las cosas en claro y sacamos el comunicado”, exclamó la modelo en el video junto con su nueva pareja.