Tammy Parra revela que terminó "por llamada" con Diego Rodríguez para estar con su mejor amigo y mánager

La mexicana Tammy Parra contó que terminó
La mexicana Tammy Parra contó que terminó "por llamada" con el peruano Diego Rodríguez. | Fuente: Instagram (diegord7)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Dejamos las cosas claras", dijo Tammy Parra al contar que terminó su relación con el modelo peruano al darse cuenta que estaba enamorada de su mánager Héctor Klunder.

Tammy Parra se sinceró sobre el fin de su relación con Diego Rodríguez. La influencer mexicana compartió cómo concluyó su romance con el modelo peruano en junio de 2025 sorprendiendo a todos sus seguidores.

Ahora, por medio de un video, compartido en su cuenta de Instagram, Parra mostró a su nueva pareja: su mánager y mejor amigo Héctor Klunder, de quien, según dijo Tammy, se enamoró tras cinco años de amistad siendo este el motivo para terminar su vínculo sentimental con Diego Rodríguez por una llamada por teléfono.

“Yo tenía pareja, ósea era distancia. Pero le marqué. Le dije: ‘muchas gracias por todo’. De verdad, que (Diego Rodríguez) es una persona que quiero mucho. Nos llevamos muy chido con él. También era mi amigo, mi pareja, mi todo, pero me di cuenta de que quien realmente me importaba y quien me gustaba era Héctor. Eso es porque ya tenemos una historia larguísima”, explicó la empresaria mexicana.

Asimismo, Tammy Parra mencionó que le dijo a Diego Rodríguez que lo quería pero que Héctor Klunder “lo necesita más en este momento”. “Por eso terminamos. Así que lo terminé por llamada. Ya después hablamos y dejamos las cosas en claro y sacamos el comunicado”, exclamó la modelo en el video junto con su nueva pareja.

Tammy Parra y Diego Rodríguez terminaron su relación a principios de junio de 2025.
Tammy Parra y Diego Rodríguez terminaron su relación a principios de junio de 2025. | Fuente: Instagram (diegord7)

Tammy Parra contó cómo inició su romance con Héctor Klunder

Tammy Parra también se dio tiempo para detallar como es que inició su relación con Héctor Klunder, quien se mostraba como su mejor amigo, incluso ayudando a Omar Núñez, ex pareja de Parra, en un gesto romántico de compromiso con la mexicana.

“Héctor no sabía que a mí me gustaba. No sabía nada. Al día siguiente llegué corriendo porque tenía unos estudios”, señaló Tammy.

De igual manera, Héctor Klunder acotó: “Ella literalmente con e desayuno y las flores. Ella llega y yo le pregunto: ‘¿cómo que terminaste? Ella me dice que sí y yo le dije: ‘no importa’”.

Por último, la influencer recalcó que buscaba iniciar de manera transparente su nueva relación con su mánager.

“Yo no quería iniciar nada con Héctor. Simplemente estaba siguiendo lo correcto. Si te enteras de que te gusta alguien pues termina las cosas. Le dije: ‘sí, todo bien’. Estuve ahí para él. Desayunamos juntos. Sentados en la banqueta. Estuve allí con él siempre, si tenía estudios o bajones, siempre estaba yo para él”, añadió.

Tammy Parra inició un romance con su mánager y mejor amigo Héctor Klunder.
Tammy Parra inició un romance con su mánager y mejor amigo Héctor Klunder. | Fuente: Instagram (tammy.parra)

Diego Rodríguez y Tammy Parra terminaron su relación: "El amor se acaba"

Diego Rodríguez y Tammy Parra confirmaron el fin de su relación por medio de un comunicado conjunto compartido en sus redes sociales.

A pesar de mostrarse enamorados en videos y fotos, Rodríguez y Parra explicaron el final de su historia de amor con la mexicana la cual inició en marzo de 2024, según contaron ambos.

"Se cree que terminar una relación es exclusivamente cuando el amor se acaba, pero a veces los caminos se separan y es ahí cuando entiendes que amar también es dejar ir", comenzó diciendo el exintegrante de Esto es guerra y la influencer azteca.

Finalmente, la expareja aseguró que terminaron su vínculo en buenos términos. "Hoy queremos decirles que terminamos nuestra relación, cerramos esta etapa tan increíble, con amor. Mis respeto y admiración por Tamara (y Diego) será eterno y sé que estaremos bien, gracias por el cariño de siempre y por acompañarnos en esta etapa", concluyó el pronunciamiento.

@riclatorrez 11.12/3: #TammyParra anuncia que le terminó a #diegord793 por llamada porque se enamoró de #hectorklunder . #diegorodriguez ♬ sonido original - Ric La Torre
