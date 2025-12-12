Natalia Salas anuncia que la operación para extirpar sus ovarios y trompas fue suspendida por indicación médica

Natalia Salas informó que la intervención quirúrgica programada para la extirpación de sus ovarios y trompas fue suspendida por indicación médica. La actriz había anunciado a mediados de octubre que los doctores le detectaron una célula residual de cáncer alojada en una de sus vértebras, por ello tuvo que iniciar un nuevo tratamiento.

"Técnicamente, (el cáncer) no ha regresado. Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales", explicó Salas. A diferencia de las quimioterapias que recibió anteriormente, este tratamiento incluye medicamentos específicos que no generan secuelas como la caída del cabello.

La actriz fue sometida a radiocirugías y otros procedimientos destinados a "cicatrizar el hueso desde el interior y rellenar la zona afectada", ya que la vértebra no puede ser extirpada.



Se posterga nueva cirugía de Natalia Salas

Debido a que se trata de un cáncer hormonal, los médicos recomendaron a Natalia Salas someterse antes de fin de año a una cirugía que implica la extirpación de ovarios y trompas, con el fin de reducir el riesgo de que la enfermedad reaparezca. La operación estaba prevista para el jueves 11 de diciembre, pero tuvo que ser reprogramada a causa de un problema de salud.

"Hoy era mi operación, pero me dio tos y puse en reprogramación. Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia y esperar una nueva fecha", señaló en sus redes sociales.

Tras la suspensión, Salas aprovechó el tiempo disponible para avanzar en los preparativos del cumpleaños de su hijo, Leandro, quien cumplirá cinco años el próximo 22 de diciembre.

"Como no hay mal que por bien no venga... aprovechamos en comprar todo para el ‘Leandro Fest’. Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas", agregó.