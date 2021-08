Inés Palombo, que formó parte del elenco de "Rebelde Way", anunció su embarazo. | Fuente: Composición (Instagram)

Con 36 años, la actriz argentina Inés Palombo, recordada por su papel en la serie "Rebelde Way", utilizó sus redes sociales para anunciar que se encuentra embarazada.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete que dio vida a Sol Rivarola en la producción de Cris Morena compartió una fotografía el pasado 8 de agosto en la que luce su estado de gestación. Y este jueves, publicó otra fotografía junto a su pareja, el abogado Nicolás Ugarte, en cuya leyenda escribió:

"¡Ya de 4 meses y medio! ¡Gracias por tanto amor! No veía la hora de contarlo".

En entrevista con el medio Pronto, Inés Palombo ofreció detalles de su embarazo. "Nos enteramos de la noticia en Rosario, en la casa de mis viejos y fue entre emocionante y divertido. Me hice el test de embarazo, me dio positivo, no lo podíamos creer", manifestó.

La actriz de "Rebelde Way" contó que ella y su pareja estuvieron "buscando" la oportunidad de tener su primer bebé. "Cuando uno empieza a buscar no sabe si le va a pasar al mes o al año y en nuestro caso fue rapidísimo", señaló.

Inés Palombo en "Rebelde Way"

Estrenada en mayo de 2002, "Rebelde Way" fue una telenovela argentina, creada por Cris Morena, que tuvo un enorme éxito televisivo en Latinoamérica. Dejó de emitirse en noviembre de 2003.

Protagonizada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, quienes interpretaban a cuatro estudiantes rebeldes en el prestigioso Elite Way School, la producción tuvo dos temporadas y un total de 318 episodios.

Inés Palombo se sumó al elenco de "Rebelde Way" en la segunda temporada, junto a otros colegas como Francisco Bass, Piru Sáez, Muni Seligmann y Lis Moreno. A la actriz de 36 años le tocó interpretar a Sol Rivarola, una alumna poco querida por sus compañeras, con vocación de modelo.

