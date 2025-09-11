Últimas Noticias
Reportan la muerte de Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes, a los 95 años

Alicia Vásquez, de 95 años, falleció el lunes 8 de septiembre en Colombia, reportan medios.
Alicia Vásquez, de 95 años, falleció el lunes 8 de septiembre en Colombia, reportan medios.
Renzo Alvarez

Renzo Alvarez

·

La madre del artista colombiano falleció en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde se llevarán a cabo sus funerales.

Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, falleció el pasado 8 de septiembre a los 95 años, según confirmó a People en Español un allegado del artista.

Hasta el momento, ni la familia ni el propio intérprete han revelado la causa del deceso. De hecho, también mantienen su duelo en hermetismo, sin realizar publicaciones sobre la noticia.

No obstante, el diario colombiano El Tiempo señaló que la muerte de doña Alicia se habría producido por causas naturales.

Por otra parte, la funeraria La Abadía, en Colombia, informó en su sitio web oficial que las honras fúnebres se llevarán a cabo el 18 de septiembre en Medellín.

El vínculo de Juanes con su madre

Es conocido que Juanes mantenía una buena relación con su madre. Incluso, ella fue la inspiración para titular su álbum La vida es un ratico, una de sus producciones más exitosas.

En una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, el músico contó que, aunque ya había formado su propia familia, no dejaba pasar un día sin comunicarse con su madre, a quien cada mañana saludaba con un "buenos días".

"Tengo un rosario que mi mamá me regaló", expresó en esa ocasión, mostrando la pieza que suele llevar colgada sobre el cuello. "Esta es la razón por la que me lo pongo, mi mamá me lo regaló, siempre está conmigo".

Juanes también dijo que, si alguna vez olvidaba el rosario en casa, regresaba por él sin importar el tiempo o la distancia.

Además, como muestra de su amor, el artista —el menor de seis hermanos— lleva tatuado el rostro de su madre en su brazo derecho.

