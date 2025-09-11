"Esta separación es entre tú y yo": Maju Mantilla enfrenta los dichos de aún esposo Gustavo Salcedo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las comprometedoras declaraciones de Gustavo Salcedo sobre el fin de su relación con Maju Mantilla y los rumores de un supuesto romance con el productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, la ex Miss Perú decidió pronunciarse en vivo durante la edición de este jueves 11 de septiembre del programa matutino que conduce.

En ocasiones anteriores, como cuando se anunció el fin de su matrimonio, Maju había preferido no aparecer frente a cámaras. Sin embargo, esta vez decidió dar la cara para dar un mensaje directo al padre de sus hijos y a los medios de comunicación.

¿Qué respondió Maju Mantilla tras las comprometedoras declaraciones de Gustavo Salcedo?

El programa Arriba mi gente había iniciado con el repaso habitual de las noticias y un enlace en vivo relacionado al Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos. Sin embargo, en un momento de la transmisión, la conductora pidió la palabra a sus compañeros para referirse a las declaraciones de su aún esposo.

"Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión. Como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad, valga la redundancia", dijo al inicio.

Si bien señaló que la separación entre ambos se hizo pública a través de un comunicado, Maju dijo que ambos habían firmado una conciliación para no abordar detalles al respecto, sin embargo, tras las declaraciones de Gustavo, esto parece haber incomodado a la conductora de Arriba mi gente, de hecho, saco a colación el 'ampay' al padre de sus hijos cuando fue grabado ingresando a un spa de un conocido hotel en compañía de una mujer.

"Tanto el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación, donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro, nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia, incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de videovigilancia, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", afirmó.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el productor de Arriba mi gente?

Maju Mantilla reiteró que no dará más detalles sobre el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo y pidió al prensa que respete su decisión, de hecho, decidió no dar sus descargos ante los rumores de un romance con su productror Christian Rodríguez Portugal.

"Les pido a los medios de comunicación respeto. Agradezco también a la gente por el apoyo que siempre me han dado, pero de mi parte tampoco va a haber irá y resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, cualquier cosa o problemas relacionados a mi privacidad, no los voy a exponer, con esto quiero aclarar la situación y por favor, pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”, concluyó la ex Miss Mundo.