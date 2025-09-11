Gustavo Salcedo hace comprometedoras declaraciones tras anunciar su separación de Maju Mantilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando parecía que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habían superado sus problemas de pareja después del 'ampay' que el empresario protagonizó en agosto de 2023, hace poco salió un comunicado que confirmó la separación definitiva de la pareja, pese a que hasta hace poco solían mostrarse unidos y compartiendo viajes familiares en redes sociales.

Ahora, el aún esposo de la ex Miss Perú decidió pronunciarse, pero sus declaraciones han generado más preguntas que respuestas.

El presunto vínculo de Maju Mantilla y el productor de Arriba mi gente

Durante la emisión del jueves 10 de septiembre en Magaly TV, la firme, la conductora sostuvo que su equipo de investigación recibió hace meses una información que vincula a Maju Mantilla con Cristian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente, el programa que la ex reina de belleza conduce por las mañanas.

El caso estuvo a punto de ir al archivo por falta de pruebas; sin embargo, hace unos días llegó nuevo material que fue contrastado con el aún esposo de Maju. Según Magaly Medina, dicho material data de antes del 'ampay' a Salcedo.

"Estamos hablando de, digamos, una cierta cercanía entre Maju y otra persona que no es su esposo desde mucho tiempo atrás. Nosotros quisimos hablar con Gustavo Salcedo y preguntarle. En principio se negó, fue bastante parco, pero sí nos afirmó algunas cosas", comentó la periodista antes de difundir el informe.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre el productor de Arriba mi gente?

Los reporteros del programa de espectáculos ubicaron a Gustavo Salcedo para preguntarle acerca del productor Cristian Rodríguez Portugal y los rumores de un vínculo más que amical y laboral con Maju Mantilla.

"Es una persona que no es de mi agrado. Latina tiene ese tipo de gente dentro y es un tema de ellos", respondió el exdeportista.

Ante la repregunta del reportero sobre las especulaciones que comprometen al productor y su esposa, Salcedo agregó:

"Eso tiene que preguntárselo a él o a ella, no a mí. Yo he dicho que esa persona no es de mi agrado. Yo no tengo por qué dar opinión de ese sujeto, la verdad. Cualquier cosa al respecto tienen que preguntarle a él o a ella".

¿Quién es el productor del programa Arriba mi gente?

De acuerdo con el informe de Magaly TV, la firme, Cristian Rodríguez Portugal es un productor de televisión de 49 años con experiencia en América TV y Latina, donde ha producido diversos programas.

Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, el programa señaló que actualmente mantiene una relación y tiene un hijo pequeño, a quienes suele mostrar en sus redes sociales.

A pesar de las declaraciones de Gustavo Salcedo, Rodríguez ha continuado trabajando con Maju Mantilla en Arriba mi gente.

Gustavo Salcedo intentó hablar con productor de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo admitió que estas especulaciones lo han incomodado, pero se negó a confirmar si este fue el motivo que lo obligó a poner fin a su relación con Maju Mantilla.

"Bueno, a cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien. Definitivamente sí me molesta", aseguró.

Al ser consultado sobre si podía garantizar que Mantilla y Cristian Rodríguez solo mantienen un vínculo laboral, respondió: "Yo no puedo garantizar nada al respecto".

Respecto al productor de televisión, agregó: "No es una persona que me agrade, es una persona sin valores. A mí me han criado con principios. Yo creo que a él no. Definitivamente no es de mi agrado".

Salcedo añadió que Maju conoce su postura, de hecho, afirmó haberla visto en su carro junto a Rodríguez, pero sin dar más detalles al respecto. Lo cierto es que intentó comunicarse con el productor, pero sin obtener respuesta.

"Es una persona, como te digo, sin valores. Yo he tratado de hablar con él en un momento, pero este no da la cara. No sé cómo Latina tiene gente así en su canal, la verdad. La gente sin principios, sin valores, no es un tema que me compete", sostuvo Salcedo.

El equipo de Magaly TV, la firme intentó comunicarse con Cristian Rodríguez, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Maju Mantilla tampoco se ha pronunciado sobre el tema.