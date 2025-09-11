Beéle llega a la cima de Billboard en medio de polémica tras escándalo con Isabella Ladera

Mientras enfrenta la controversia por la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera, Beéle celebra su primer número uno en el Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard.

En medio de la controversia por la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera, Beéle acaba de alcanzar un nuevo récord en su carrera: llegar al primer lugar de la música latina, algo que no lograba desde Vagabundo, su éxito junto a Sebastián Yatra y Manuel Turizo en 2023.

La polémica estalló cuando Isabella confirmó la filtración de un video privado y señaló a Beéle como responsable. “Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió en sus redes sociales. La influencer venezolana añadió que el material solo estaba en manos de dos personas: “la otra persona (Beéle) y yo”.

Un día después, el cantante respondió a través de un comunicado de su equipo legal difundido en Instagram. En el texto, se rechaza “de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas” y se aclara que Beéle “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”.

Beéle logra su primer número uno en Billboard

Mientras tanto, su música sigue en ascenso. Hiekka, tema en colaboración con Nicky Jam, escaló del puesto 5 al 1 en el Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard (13 de septiembre), convirtiéndose en el primer número uno de Beéle en esta lista. El logro también marca el regreso de Nicky Jam al tope del ranking después de más de tres años.

Antes de este triunfo, Beéle ya había colocado tres canciones en el Top 10 de la lista, dos de ellas en 2025: Me Refe, con Ovy on the Drums (No. 8 en abril), y La Plena (W Sound 05), con W Sound y Ovy on the Drums (No. 9 en julio).

En Spotify, Borondo, su quinto álbum de estudio, alcanzó el puesto 6 en el Top Albums Global, dominado por Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter, seguido por el soundtrack de la película Cazadoras de Demonios K-pop y Debí tirar más fotos de Bad Bunny.

Además, Beéle lidera rankings en países como España, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Además, en el Top Artists Global de Spotify ocupa el puesto 17, consolidando su proyección internacional.

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, la semana pasada Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

