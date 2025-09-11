Falleció a los 82 años Eduardo Serrano, recordado galán de las telenovelas venezolanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Eduardo Serrano, uno los galanes más reconocidos de las telenovelas venezolanas, falleció el jueves 11 de septiembre a los 82 años, luego de lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija mayor, Magaly Serrano, fruto de su relación con la cantante Mirtha Pérez. Su heredera compartió en Instagram un mensaje acompañado de imágenes y videos familiares que conmovieron a sus seguidores.

"Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos, todos, y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor. Eres mi mejor amigo, contigo tengo mis mejores recuerdos. Eres el mejor amigo de tu nieto, 'tu pelotudo', con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma. La vida, encima, me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser cómplices en nuestra adultez", expresó.

En su mensaje, Magaly incluyó algunos extractos de sus conversaciones cotidianas que confirman la complicidad que tenían como padre e hija. Luego, recurrió a una serie de adjetivos para describirlo.

"Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: fuiste el mejor hijo y hermano; obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos, Oma y Miguel. Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda. Y lo fuiste porque primero fuiste compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario", mencionó.

Finalmente, la también actriz de 46 años reservó las últimas líneas para honrar la memoria de su padre antes de despedirlo públicamente.

"Gracias por cada Navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones, por tus llamadas de buenos días a llenarme de entusiasmo, por tu compañía en momentos duros sin necesidad de que te lo pidiera. Te voy a extrañar… ¡Dios solo sabe cuánto! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre, en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura. ¡Mi luz, mi vida, mi todo! Con todo mi amor", concluyó.

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Andrés Eduardo Serrano Acevedo, conocido artísticamente como Eduardo Serrano, nació en Caracas, Venezuela, el 30 de noviembre de 1942. A los 14 años abandonó sus estudios para iniciar su carrera como actor, debutando en el teatro de la Universidad Central de Venezuela mientras trabajaba como recepcionista.

En la década de 1960 trabajó como actor de doblaje, prestando su voz en español a numerosas películas y compartiendo créditos con Bienvenido Roca, Carlos Omaña y Frank Maneiro. Sin embargo, esta faceta se interrumpió cuando el doblaje dejó de realizarse en Caracas por falta de clientes.

Su trayectoria en televisión comenzó en 1965, a los 23 años, con las telenovelas La criada malcriada y La tirana. A mediados de los años ochenta también incursionó en el cine. En 2015 celebró 50 años de carrera artística en teatro, cine y televisión.

En lo personal, estuvo casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Carmen Julia Álvarez (1968-1975). Luego, con Mirtha Magaly Pérez (1975-1992), con quien tuvo a su hija Magaly Andreína (nacida el 29 de julio de 1979). Más tarde contrajo matrimonio con la actriz Jaidy Yarely Velázquez (1995-2013), madre de sus hijos Miguel Eduardo (1 de mayo de 1997) y Leonardo Andrés (30 de noviembre de 2000).

Eduardo Serrano también es recordado por su participación en producciones como La fan, El rostro de la venganza, El cuerpo del deseo y Las Amazonas.

¿Qué cáncer tenía Eduardo Serrano?

El actor venezolano Eduardo Serrano atravesó un estado de salud crítico tras ser diagnosticado con cáncer avanzado. La noticia se conoció el 8 de agosto, cuando su hija Magaly Serrano y la cantante Mirtha Pérez difundieron un video en redes sociales para informar sobre su situación y solicitar apoyo económico debido a los altos costos de los tratamientos.

Serrano padecía cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, además de un cáncer en la vejiga que obligó a practicarle una nefrostomía para drenar el riñón. El primer actor venezolano había recibido quimioterapia y radioterapia debido a la gravedad de su cuadro.

Ante esta situación, su familia impulsó una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 28 mil dólares, contando con la solidaridad de amigos, seguidores y colegas del artista.

La decisión de hacerlo público se tomó con su consentimiento.

"Lo discutimos mucho, lo hablamos con él, principalmente porque no queríamos violar su privacidad. No sabíamos hasta dónde él quería que la gente supiera su situación, pero él estuvo de acuerdo", explicó Magaly Serrano en el mensaje.