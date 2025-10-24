¿De qué murió Isabelle Tate, la actriz de '9-1-1: Nashville' que falleció pocos días después de su debut en la serie?

Fue confirmada la causa de muerte de la actriz Isabelle Tate, quien recientemente había hecho su debut en la serie 9-1-1: Nashville. Según el obituario, su deceso se produjo el 19 de octubre a los 23 años. La joven acababa de graduarse de la Universidad Estatal de Middle Tennessee y había conseguido su primer papel como actriz en la producción de ABC.

Tras conocerse la noticia, su agencia de representación, The McCray Agency, compartió un mensaje: "Nos sentimos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció... Conocemos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó mucho esa experiencia", indicaron.

Isabelle Tate y su participación en 9-1-1: Nashville

En el episodio piloto de 9-1-1: Nashville, Isabelle Tate interpretó a Julie, una joven en silla de ruedas que asistía a un espectáculo de striptease, donde el personaje Blue, interpretado por Hunter McVey, le prestaba especial atención.

En declaraciones a la revista People, McVey dijo estar impactado por la noticia y aprovechó la ocasión para enviar condolencias a la familia de la actriz. "No conocía a Isabelle antes de la filmación, pero no podría haber pedido a alguien mejor para trabajar en uno de mis primeros días en el set", dijo.

"Estaba aterrorizado, nervioso, y después de cada toma podíamos intercambiar algunas palabras, siempre amables y alentadoras de su parte. Tuve el placer de hablar con ella después de la escena, y tenía una energía increíble. Se notaba que transmitía alegría a muchas personas", añadió el actor. "Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con Isabelle y de que una parte de ella viva para siempre en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville".

¿De qué murió Isabelle Tate?

El mensaje de condolencias, su agencia de representación también informó que la actriz falleció a causa de "una forma rara de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth". En el comunicado se indicó que murió "en paz" y que su familia solicitó privacidad mientras enfrentan su "pérdida repentina y devastadora".

De acuerdo con la Asociación de Charcot-Marie-Tooth (CMTA), esta es una enfermedad "multisistémica y multiorgánica" poco común que causa debilidad y atrofia muscular en brazos y piernas, pérdida sensorial y otras complicaciones. Los síntomas suelen afectar el equilibrio, el uso de las manos y otras actividades cotidianas.

La agencia McCray añadió en su publicación un enlace para realizar donaciones a la CMTA, señalando que la familia de la actriz pidió que, en lugar de flores, se hicieran contribuciones a esa organización en memoria de Isabelle, a quien llamaban 'Izzy'.

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth también afecta a otras figuras, como el cantante de música country Alan Jackson, diagnosticado en 2021. El artista, de 67 años, anunció su retiro de los escenarios y tiene programado su último concierto para junio de 2026.