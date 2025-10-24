Últimas Noticias
¿De qué murió Isabelle Tate, la actriz de '9-1-1: Nashville' que falleció pocos días después de su debut en la serie?

Tate tenía solo 23 años cuando murió el 19 de octubre.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El funeral de Isabelle Tate se llevará a cabo este 24 de octubre en Brentwood, Tennessee.

Fue confirmada la causa de muerte de la actriz Isabelle Tate, quien recientemente había hecho su debut en la serie 9-1-1: Nashville. Según el obituario, su deceso se produjo el 19 de octubre a los 23 años. La joven acababa de graduarse de la Universidad Estatal de Middle Tennessee y había conseguido su primer papel como actriz en la producción de ABC.

Tras conocerse la noticia, su agencia de representación, The McCray Agency, compartió un mensaje: "Nos sentimos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció... Conocemos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó mucho esa experiencia", indicaron.

Isabelle Tate y su participación en 9-1-1: Nashville

En el episodio piloto de 9-1-1: Nashville, Isabelle Tate interpretó a Julie, una joven en silla de ruedas que asistía a un espectáculo de striptease, donde el personaje Blue, interpretado por Hunter McVey, le prestaba especial atención.

En declaraciones a la revista People, McVey dijo estar impactado por la noticia y aprovechó la ocasión para enviar condolencias a la familia de la actriz. "No conocía a Isabelle antes de la filmación, pero no podría haber pedido a alguien mejor para trabajar en uno de mis primeros días en el set", dijo.

"Estaba aterrorizado, nervioso, y después de cada toma podíamos intercambiar algunas palabras, siempre amables y alentadoras de su parte. Tuve el placer de hablar con ella después de la escena, y tenía una energía increíble. Se notaba que transmitía alegría a muchas personas", añadió el actor. "Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con Isabelle y de que una parte de ella viva para siempre en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville".

¿De qué murió Isabelle Tate?

El mensaje de condolencias, su agencia de representación también informó que la actriz falleció a causa de "una forma rara de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth". En el comunicado se indicó que murió "en paz" y que su familia solicitó privacidad mientras enfrentan su "pérdida repentina y devastadora".

De acuerdo con la Asociación de Charcot-Marie-Tooth (CMTA), esta es una enfermedad "multisistémica y multiorgánica" poco común que causa debilidad y atrofia muscular en brazos y piernas, pérdida sensorial y otras complicaciones. Los síntomas suelen afectar el equilibrio, el uso de las manos y otras actividades cotidianas.

La agencia McCray añadió en su publicación un enlace para realizar donaciones a la CMTA, señalando que la familia de la actriz pidió que, en lugar de flores, se hicieran contribuciones a esa organización en memoria de Isabelle, a quien llamaban 'Izzy'.

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth también afecta a otras figuras, como el cantante de música country Alan Jackson, diagnosticado en 2021. El artista, de 67 años, anunció su retiro de los escenarios y tiene programado su último concierto para junio de 2026.

