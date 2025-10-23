Isabelle Tate, actriz de '9-1-1: Nashville', murió a los 23 años pocos días después de su debut en la serie

Isabelle Tate, actriz de la serie 9-1-1: Nashville de ABC, falleció el pasado domingo a los 23 años, según confirmó su agencia representante, McCray Agency, a través de redes sociales. Ella interpretó a Julie en el spin-off creado por Ryan Murphy y llegó a aparecer en el episodio piloto emitido el 9 de octubre de 2025. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

"Con gran tristeza y total pesar informamos que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, publicó la agencia en Instagram. "Conocemos a 'Izzy' desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó en 9-1-1: Nashville. Disfrutó muchísimo la experiencia.”

Por el momento, no se sabe si Tate aparecerá en más episodios de la serie además del piloto. En su página de IMDb, registrada bajo el nombre Izzy Tate, solo figura una participación. El tercer capítulo del programa, que se enfoca en la labor de los equipos de emergencia en Tennessee, se emitirá el 23 de octubre.

¿Quién fue Isabelle Tate fuera de la actuación?

En 9-1-1: Nashville, Tate compartió escenas con Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley, Juani Feliz, entre otros intérpretes.

De acuerdo con un obituario publicado por Austin Funeral & Cremation Services, Isabelle Tate nació y creció en Nashville. Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad Estatal del Medio Tennessee y disfrutaba visitar refugios de animales, además de escribir y grabar música con sus amigos.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate. El funeral se llevará a cabo el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee.