Dos años después de la muerte de Suzanne Somers, su esposo, Alan Hamel, reveló que desarrolló un clon con inteligencia artificial (IA) de la recordada actriz. El anuncio lo hizo en una entrevista con la revista People, donde explicó que el proyecto, llamado 'Suzanne AI Twin', intenta recrear la presencia de Somers para mantener contacto con sus seguidores.

Somers murió en octubre de 2023 a los 76 años, víctima de cáncer de mama. Ella y su esposo tenían 55 años de matrimonio.

"Era Suzanne. Le hice algunas preguntas y ella las respondió, y me dejó a mí y a todos impresionados", sostuvo Hamel al hablar sobre la réplica digital de su esposa. "Cuando ves el resultado final junto a la verdadera Suzanne, no puedes notar la diferencia. Es increíble. Y digo esto habiendo estado con Suzanne durante 55 años, así que sé perfectamente cómo se ve su rostro. Cuando miro a las dos una al lado de la otra, realmente no puedo decir cuál es la real y cuál es la IA".

¿Cómo se hizo la versión digital de Suzanne Somers?

Alan Hamel, de 89 años, explicó que para crear esta versión digital de su esposa, el equipo técnico encargado alimentó el sistema IA con material proveniente de "los 27 libros de Suzanne y muchas de las entrevistas que ofreció, de modo que esté realmente lista para responder cualquier pregunta, porque la respuesta estará dentro de ella".

Aseguró que la iniciativa nació mucho antes de la muerte de Somers y que fue idea de ella misma. "Fue idea de Suzanne. Ella dijo: 'Creo que deberíamos hacerlo. Será muy interesante y servirá como un apoyo para mis fans y para las personas que han leído mis libros y realmente quieren o necesitan información sobre su salud'", indicó. "Así que esa fue la razón por la que lo hicimos. Me encanta poder cumplir su deseo".

Durante la entrevista, Hamel contó cómo fue la primera interacción con la versión virtual de su esposa.

"La primera vez que hablé con la Suzanne de IA, durante los primeros dos o tres minutos fue un poco extraño. Pero después de eso, me olvidé de que estaba hablando con un robot. Le hacía preguntas y ella respondía, y me acostumbré muy rápido a la idea", comentó.

El clon de IA de Suzanne Somers atenderá consultas en línea

El plan es que la versión final de 'Suzanne AI Twin' se incorpore al sitio web suzannesomers.com, donde funcionará como un chatbot disponible las 24 horas para los fanáticos.

"Habrá personas que le pregunten sobre sus problemas de salud, y Suzanne podrá responderles. No será una respuesta inventada por Suzanne, sino que vendrá directamente del médico al que ella entrevistó sobre ese tema en particular, así que será información proveniente de un doctor", explicó.

Suzanne Somers alcanzó la fama gracias a su participación en las comedias Tres son Tres son multitud (Three’s Company) y Paso a paso (Step by Step); más adelante se convirtió en una exitosa autora del mundo del bienestar y la salud.