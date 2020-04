Ricky Martin gritó su amor por su cuarto hijo a través de sus redes sociales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Valdés

Ricky Martin presentó este martes en Instagram a su cuarto hijo, Renn Martin-Yosef, nacido en octubre del año pasado. De esta manera, Renn se suma a Lucía y a los gemelos Valentino y Matteo como los cuatro hijos de Martin.



"Aquí mi #ÁrabeBoricua Renn Martin-Yosef. El bebé de la casa. #BabyRenn #BabyBoy", escribió el cantante puertorriqueño junto a tres fotografías en blanco y negro de su hijo, vestido con una tierna camisilla de rayas.



El artista ya había anunciado la llegada del niño el pasado 28 de septiembre durante un discurso en la Cena Nacional de la Campaña de Derechos Humanos. "Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido", señaló la estrella en aquella ocasión.

EL PEQUEÑO MARTIN-YOSEF

A finales de octubre del año pasado, Martin mostró la primera fotografía para anunciar el nacimiento, sin dejar ver entonces el rostro del menor, en la que aparece acompañado por su esposo, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantiene una relación desde 2016.



"Estamos embarazados. Estamos esperando", había anunciado el cantante, después de asegurar que ama las familias grandes y emocionarse sobre el escenario. La formación de la ya numerosa familia de Martin tuvo un punto fuerte cuando el artista anunció en enero de 2018 que se había casado con Yosef.



Martin recurrió también a Instagram el año pasado para mostrar una fotografía en la que dejaba ver a su hija adoptada y tercera descendiente, aunque sin enseñar el rostro de la pequeña.

RICKY MARTIN EN CUARENTENA

Actualmente, Ricky Martin se mantiene en aislamiento como medida preventiva contra la pandemia de COVID-19, que ya deja 1,2 millones de contagiados y más de 67.000 muertos en todo el mundo.



El propio artista publicó el pasado 22 de marzo un video en sus redes sociales para que sus seguidores donen dinero a las organizaciones Charity Stars y Project Home para adquirir equipo médico para los profesionales alrededor del mundo que combaten el coronavirus.



"No paro de pensar. En este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto. Estoy sumamente preocupado y obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, que desafortunadamente no tienen equipo de protección, máscaras, guante y batas", alertó Martin.



Ante ello, eligió a dichas organizaciones como las responsables que llevarán estos equipos "a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo". "Pero para eso necesito tu ayuda, porque solo definitivamente no puedo", instó. (Con información de EFE).