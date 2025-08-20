Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en la entrega de los MTV VMAs 2025

El cantante puertorriqueño será homenajeado en los MTV VMAs 2025 por su trayectoria artística y su impacto en la música latina a nivel global.

Ricky Martin será reconocido con el primer Latin Icon Award en la próxima gala de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, anunció la organización a través de sus redes sociales.

El intérprete de Tal vez, Vuelve y La copa de la vida recibirá este nuevo galardón por su “carrera de cuatro décadas que llevó la música y cultura latinas al público mainstream, con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y labor humanitaria”, según señaló MTV.

La cadena celebró el anuncio en sus redes con el mensaje: “Permiso concedido para despegar bailar… porque Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award”. El post fue replicado y aplaudido por miles de fans, incluido el bloguero estadounidense Pérez Hilton, quien escribió: “Ricky por siempre”.

Ricky Martin, ícono de la música latina

El reconocimiento coincide con el 26 aniversario de la primera presentación de Ricky Martin en los VMAs. En 1999, el artista hizo historia al convertirse en el primer hombre latino en ganar el premio a Mejor Video Pop por Livin’ la Vida Loca, además de llevarse cinco galardones en total esa noche.

En esta edición, la ceremonia también distinguirá a Busta Rhymes, quien recibirá un nuevo premio por su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”, tras haber sido homenajeado en 2024 en los MTV EMA como Global Icon.

Ricky Martin, ganador del Grammy y del Latin Grammy, inició su trayectoria en la recordada boy band Menudo antes de consolidarse como solista.Fuente: EFE

Actuaciones y nominados

Los MTV VMAs 2025 contarán con la participación del colombiano J Balvin, quien interpretará por primera vez en vivo sus nuevos temas Zun Zun (junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez) y Noventa (junto a DJ Snake).

En cuanto a los nominados, Lady Gaga encabeza la lista con 12 menciones, incluidas Artista del Año y Canción del Año. Le siguen Bruno Mars (11) y Kendrick Lamar (10). Con ocho nominaciones figuran Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink; mientras que Ariana Grande y The Weeknd suman siete.

Por su parte, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jelly Roll y Tate McRae cuentan con cuatro nominaciones cada uno. En tanto, Taylor Swift y Beyoncé, que en otras ediciones dominaron los VMAs, esta vez solo compiten en la categoría de Artista del Año.

