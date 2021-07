Ricky Martin envió un mensaje contra la homofobia desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Ricky Martin

Casado desde el 2017 con su esposo Jwan Yosef, junto a quien cría cuatro hijos, la estrella latina Ricky Martin utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contra la homofobia e invitar a sus seguidores a que acepten la diversidad de género.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño compartió una historia en la que señalaba de manera contundente: "Tu hijo no se va a volver gay porque le hable de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle".

En esa línea, Ricky Martin argumentó que si uno tiene un hijo homosexual, entonces "ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales" producirá que no pase una "infancia infeliz".

"Y por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad con la que ve a heterosexuales, a lo mejor no se vuelve un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología", concluyó el artista.

El mensaje de Ricky Martin fue compartido después de condenar el asesinato del joven homosexual Samuel Luiz, quien falleció, presuntamente, a manos de dos hombres y una mujer en lo que viene considerándose como una expresión de homofobia.

Ricky Martin y su mensaje a favor de la diversidad de género. | Fuente: Instagram / Ricky Martin

"No estaba listo para salir del clóset"

Por el mes del Orgullo LGTBIQ+, el pasado junio, Ricky Martin brindó una extensa entrevista a la revista People en la que reveló el traumático momento que vivió al ser obligado, en una entrevista, a hablar sobre su orientación sexual.

Este hecho sucedió en el 2000, cuando una famosa periodista estadounidense le pidió de forma insistente que aclarara o desmintiera los rumores sobre su homosexualidad. Tan estresante resultó este momento para Ricky Martin que 21 años después recién hizo público que sufrió un trastorno de estrés postraumático por tal invasión a su intimidad.

“Hay un pequeño PTSD (trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó Ricky Martin. “Incluso no imagino que en estos días eso puede ser preguntado”.



Si bien el intérprete de “Canción bonita” ha reflexionado sobre ese momento y asegura que no hubiera tenido nada de malo “salir del clóset” durante la entrevista, en ese momento, se sentía muy asustado.

“Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida”, explicó Ricky Martin.

