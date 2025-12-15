Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, fue detenido como sospechoso en la investigación por la muerte de sus padres

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida en su vivienda de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Las autoridades continúan investigando el caso.

Mientras Hollywood continúa conmocionado por la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, este lunes se conoció una nueva actualización en el caso. Nick Reiner, hijo del reconocido actor y director, fue detenido en medio de la investigación por el fallecimiento de sus padres, ocurrido el domingo 14 de diciembre en su residencia del barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ y People, Nick, de 32 años, fue arrestado la noche del domingo y posteriormente fichado en una cárcel del condado de Los Ángeles. Según los registros penitenciarios, se le fijó una fianza de 4 millones de dólares, mientras continúan las diligencias a cargo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

People informó previamente que Nick Reiner había sido interrogado por la División de Robos y Homicidios del LAPD tras el fallecimiento de sus padres. No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente cargos formales ni han detallado el alcance de su presunta implicancia en el caso.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner es guionista y trabajó junto a su padre, Rob Reiner, en la película Being Charlie, presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2015. El filme, inspirado en vivencias personales del propio Nick, narra la historia de un joven que enfrenta problemas de adicción a las drogas.

Es el segundo hijo del matrimonio formado por Rob Reiner y Michele Singer. La pareja se conoció durante el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally, se casó en 1989 y tuvo tres hijos.

En una entrevista con la revista People en 2016, tras salir de rehabilitación, Nick Reiner habló sobre su proceso de recuperación y su vínculo familiar: “He estado en casa durante mucho tiempo y me volví a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar con mi familia”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Rob Reiner?

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer, de 68, fueron encontrados sin vida en su domicilio tras una llamada de emergencia recibida alrededor de las 3:30 p.m. del domingo 14 de diciembre, según reportes de Variety, TMZ y People. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una pareja que coincidía con las edades de ambos.

Fuentes policiales indicaron de manera preliminar que ambos habrían muerto a causa de heridas provocadas por un arma blanca, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre el móvil del crimen ni sobre responsabilidades específicas.

Tras conocerse la noticia, la familia de Reiner emitió un breve comunicado expresando su pesar por lo ocurrido: “Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”, señala el mensaje.

¿Quién fue Rob Reiner?

Nacido en Nueva York en 1947, Rob Reiner alcanzó notoriedad internacional como actor al interpretar a Michael Stivic en la influyente serie All in the Family, papel que le valió dos premios Emmy en la década de 1970.

Hijo del legendario comediante y cineasta Carl Reiner, Rob construyó una carrera multifacética como actor, director, guionista y productor, consolidándose como una de las voces más reconocibles del cine estadounidense.

Como director, firmó películas que marcaron a varias generaciones, entre ellas This Is Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989), Misery (1990) y Algunos hombres buenos (1992), por la que fue nominado al Oscar como mejor director.

A lo largo de su carrera dirigió más de 30 filmes y participó como actor en producciones cinematográficas y televisivas como Frasier, Los Simpson, The Good Fight, Rockefeller Plaza y The Bear, además de El lobo de Wall Street (2013).

