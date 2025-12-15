Rob Reiner, legendario director de 'Cuando Harry encontró a Sally', fue hallado muerto junto a su esposa en Los Ángeles

La policía investiga el caso como un aparente homicidio. La familia pidió privacidad tras confirmar el fallecimiento del cineasta a los 78 años.

El reconocido actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, figura clave del cine y la televisión de las últimas décadas, fue hallado muerto la tarde del domingo en su residencia en Brentwood, Los Ángeles, junto a su esposa, Michele Singer. Las autoridades investigan el hecho como un "aparente homicidio", según confirmó la Policía.

Tras conocerse la noticia, la familia de Reiner emitió un breve comunicado expresando su pesar por lo ocurrido: “Es con profundo dolor que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”, señala el mensaje.

¿Qué le pasó a Rob Reiner?

Según reportes de Variety, respaldados por medios como TMZ y People, los cuerpos de Reiner y Singer fueron encontrados tras una llamada de emergencia recibida alrededor de las 3:30 p. m. del domingo 14 de diciembre. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia hallaron sin vida a un hombre de 78 años y una mujer de 68 dentro de la vivienda.

Fuentes policiales señalaron que ambos habrían muerto por heridas de arma blanca, aunque hasta el momento no se han brindado detalles adicionales sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen. El Departamento de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación.

¿Quién fue Rob Reiner?

Nacido en Nueva York en 1947, Rob Reiner alcanzó notoriedad internacional como actor al interpretar a Michael Stivic en la influyente serie All in the Family, papel que le valió dos premios Emmy en la década de 1970.

Hijo del legendario comediante y cineasta Carl Reiner, Rob construyó una carrera multifacética como actor, director, guionista y productor, consolidándose como una de las voces más reconocibles del cine estadounidense.

Como director, firmó películas que marcaron a varias generaciones, entre ellas This Is Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989), Misery (1990) y Algunos hombres buenos (1992), por la que fue nominado al Oscar como mejor director.

A lo largo de su carrera dirigió más de 30 filmes y participó como actor en producciones cinematográficas y televisivas como Frasier, Los Simpson, The Good Fight, Rockefeller Plaza y The Bear, además de El lobo de Wall Street (2013).

Michele Singer y su vínculo con el cine

Michele Singer trabajó como cámara y productora, y conoció a Reiner durante el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally, una de las películas más emblemáticas del cine romántico moderno. La pareja se casó pocos meses después del estreno del filme.

Reiner y Singer tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Este fue el segundo matrimonio de Reiner. Anteriormente estuvo casado con la actriz y directora Penny Marshall, con quien adoptó a su hija, la actriz Tracy Reiner.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis