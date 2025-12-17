“Compartimos años muy felices”: Isabel Preysler habla de la muerte de Mario Vargas Llosa y por qué publicó sus cartas de amor

En una entrevista con la revista ¡Hola!, Isabel Preysler se refiere por primera vez de manera directa al fallecimiento de Vargas Llosa y defiende la decisión de incluir sus cartas de amor en sus memorias.

Isabel Preysler vive uno de los años más intensos de su vida. La publicación de sus memorias no solo se convirtió en un fenómeno editorial, sino que coincidió con la muerte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, con quien mantuvo una relación entre 2015 y 2022. Ahora, la socialité hispanofilipina se pronuncia sobre ambos acontecimientos y aclara las razones detrás de una de las decisiones más comentadas de su libro: la publicación de las cartas de amor que le envió el escritor peruano.

Publicado tras varios retrasos, Mi verdadera historia llegó a las librerías en octubre y rápidamente se instaló en lo más alto de las listas de ventas. "Estoy inmensamente agradecida y muy sorprendida con la acogida del libro. Estaba nerviosísima por conocer las opiniones de los lectores”, confiesa. El hecho de que haya sido elegido por muchos como regalo de Navidad la emociona especialmente: “Me ha llegado al alma”, dijo en una entrevista con ¡Hola!.

Aunque el proceso fue largo y exigente, asegura que no se arrepiente de ningún capítulo. “Todos están muy bien pensados. Si acaso, me faltó añadir alguno más. Quiero decir que cuando terminé, y ya habían mandado la última galerada, recordé algunas otras cosas divertidas”, comenta, descartando, eso sí, la idea de escribir unas segundas memorias: “Otro libro ya no, porque es dificilísimo escribir un libro; me he dado cuenta de que es un trabajazo”.

La muerte de Mario Vargas Llosa

El fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ocurrido en abril de 2025, llegó cuando el libro ya estaba terminado. Aun así, el impacto emocional fue profundo. “Fue un momento muy triste. Compartimos años muy felices”, señala Preysler, quien subraya el respeto y la admiración que siempre sintió por el autor de La ciudad y los perros. “Siempre he sentido un gran respeto por su genio literario y su aporte a la cultura universal”.

La socialité revela, además, que el propio Vargas Llosa la había animado en el pasado a escribir sus memorias e incluso se ofreció a ayudarla. “Pero no era el momento, obviamente. Era una época en la que estábamos siempre de un lado para otro, con una agitación tremenda en nuestras vidas, viajando muchísimo. Era imposible”, recuerda.

¿Por qué decidió publicar las cartas?

Uno de los pasajes más comentados del libro es la inclusión de varias cartas de amor que el Nobel le escribió durante su relación. Preysler aclara que la decisión fue tomada mucho antes de su fallecimiento y tras una larga reflexión.

“Pensé mucho lo de incluirlas, pero son el reflejo más fiel de cómo fue nuestra relación y por eso decidí hacerlo”, explica. Para ella, las cartas no solo forman parte de su historia personal, sino que también sirven para contrarrestar versiones que, según dice, no se ajustan a la realidad. “Me pareció la manera más clara y directa de explicar nuestra relación y de aclarar algunas falsedades que se habían dicho; y la mejor forma de reflejar lo feliz que fue en casa conmigo”, afirma.

Frente a las críticas que surgieron tras la publicación del libro, Preysler se muestra serena. “Las críticas siempre van a existir”, dice, recordando que las memorias buscan retratar la vida con sinceridad. Con el paso del tiempo, añade, ha optado por conservar los recuerdos más luminosos. “Cuando pasa el tiempo, los momentos buenos se recuerdan mejor que los malos. Yo he intentado quedarme con los buenos”, concluye.

