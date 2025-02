Robbie Williams sueña con Machu Picchu y ceviche antes del estreno de su biopic 'Better Man' en Perú

La película biográfica de Robbie Williams llega a los cines peruanos en febrero. Con motivo del estreno, el cantante envió un mensaje especial a sus fans en Perú, expresando su entusiasmo.

El cantante Robbie Williams está listo para conquistar la cartelera peruana con Better Man, su biopic que desafía las convenciones del género. La película, que promete una visión surrealista de la megaestrella del rock pop británico, se estrenará en cines el 27 de febrero a nivel nacional.

Lo que distingue a Better Man de otras biografías es la representación única del propio Williams. En lugar de aparecer como un ser humano, el cantante se muestra como un mono animado que canta y baila, una metáfora ideada por él mismo para reflejar su compleja relación con la fama.

Robbie Williams inició su carrera con el grupo Take That antes de alcanzar el éxito como solista con éxitos como 'Supreme', 'Rock DJ' y 'Feel'.Fuente: Instagram: @robbiewilliams

¿Por qué Robbie Williams es un mono en su biopic?

"Sí, yo sé que en la película soy un mono, pero hey, sigue siendo el mejor Robbie que jamás verán. Y no se olviden: está bien llorar, reír, cantar y, sobre todo, emocionarse", bromea el cantante en uno de los videos promocionales.

Williams ha hablado abiertamente sobre cómo, a lo largo de su vida, se sintió como un "mono", obligado a actuar para ganar la aprobación de los demás, ya fuera ante su padre en su infancia o como miembro de Take That en su juventud.

La película biográfica se estrenó en el Festival de Telluride en agosto de 2024 y, cuatro meses después, llegó a Estados Unidos, Australia y Reino Unido.Fuente: Paramount Pictures

El mensaje de Robbie Williams para Perú

Semanas antes de que su película llegue a las salas de cine en Perú, Robbie Williams envió un mensaje directo a sus seguidores peruanos. “Hola Perú. No puedo esperar para visitarlos, probar ese famoso ceviche del que todos hablan y, por supuesto, posar para las mejores fotos en Machu Picchu”, expresó entusiasta.

El cantante también aprovechó la ocasión para recordar que su película está por estrenarse: “Hasta entonces, pueden conocerme mucho más de cerca en Better Man, la historia de este guapo y brillante hombre. Asegúrense de conseguir sus entradas para el 27 de febrero. No digan que no les advertí. Nos vemos en el cine, Perú”.

¿De qué trata Better Man?

Better Man relata la vida de Robbie Williams, pero de una manera muy diferente a lo que se esperaría de una biografía convencional. En lugar de mostrarse como un ser humano, Williams es retratado como un chimpancé animado por CGI, una representación que él mismo sugirió, explicando que siempre se sintió "menos evolucionado que otras personas".

La película ha recibido críticas muy positivas. En Rotten Tomatoes, obtuvo un impresionante 88% de aprobación sobre 196 reseñas, mientras que en Metacritic alcanzó una calificación de 77/100 con comentarios "generalmente favorables". Además, Better Man ha sido nominada al Oscar 2025 en la categoría de Mejores Efectos Visuales y recibió una mención en los BAFTA en la misma categoría.

