Jhazmín Gutarra confirma su separación de Dilbert Aguilar: "Solo Dios sabe lo que me está costando"

Durante una transmisión en vivo realizada el último fin de semana a través de sus redes sociales, Jhazmín Gutarra confirmó el fin de su relación con Dilbert Aguilar. La revelación se dio cuando una seguidora le preguntó directamente si se había separado: "Sí, amiguita", fue su respuesta.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios conectados al en vivo comenzaron a criticarla, tildándola de no haber sido leal al cantante de cumbia.

"¿Les digo algo? Solo Dios sabe todo este tiempo lo que me está costando, solo Él sabe lo que hay en mi corazón. Ni tú, que andas escribiendo mal y denigrando horrible, sabes lo que es la fuerza de la fe de Dios", respondió.

Solo tienen una relación como padres

Posteriormente, el programa América Hoy se comunicó con ella para confirmar sus declaraciones. Al ser consultada nuevamente sobre la separación, la cantante lo ratificó: "Sí". Sin embargo, prefirió no entratar en detalles.

"En lo personal, yo no tengo que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas. Yo no quiero dar más detalles, ya me han perjudicado bastante", declaró vía telefónica.

Gutarra aclaró que, a pesar de su sepáración, ambos mantienen una buena relación como padres: "Eso siempre va a ser así por mi hija".

Jhazmín Gutarra alejada de los escenarios

En vista de su situación personal, Jhazmín Gutarra también explicó que ha optado por alejarse temporalmente de los escenarios.

"Yo he decidido no trabajar por el momento porque, como ves, este tema mediático todavía está un poco complicado. Yo trato de cuidarme", sostuvo.

Sobre la pensión de alimentos o las visitas a su hija, prefirió no pronunciarse.

"No voy a tocar ese tema. Siempre voy a ver lo mejor para mi hija. La tranquilidad de ella me basta. Todo bien. No tengo por qué llevarme mal con el papá de mi hija. Al final, es un tema muy aparte de ser papás", agregó.

Hasta el momento, Dilbert Aguilar no se ha pronunciado públicamente ni ha emitido algún comunicado al respecto.



