Miss venezolana Sofía Fernández desata polémica al decir que en Perú se come paloma

La modelo, de 20 años, sorprendió al afirmar en una entrevista que en Perú se come paloma. Su comentario se viralizó y generó una ola de reacciones en redes sociales.

La modelo venezolana Sofía Fernández, flamante Virreina Hispanoamericana 2025, sorprendió con una curiosa afirmación durante una entrevista: aseguró que en Perú se come paloma. Su comentario rápidamente se viralizó, generando críticas en redes sociales.

El inesperado momento ocurrió en el podcast peruano Los Cuchosos, donde Fernández, de 20 años, fue entrevistada antes de la final del certamen Reina Hispanoamericana 2025, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Durante la charla, además de agradecer el cariño con el que los peruanos reciben a sus compatriotas, reveló que tenía curiosidad por probar paloma, una carne que, según le habían dicho, era muy popular en la gastronomía peruana.

¿Por qué pensaba que en Perú se come paloma?

“Tengo curiosidad de probar paloma. Me dicen que allá se come paloma. Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma", afirmó Fernández ante la sorpresa del entrevistador. Cuando le explicaron que la paloma no es una carne que se consuma en el país, Fernández insistió: "Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma… debe saber a pollo, me imagino".

El comentario no tardó en generar una avalancha de reacciones en redes. Algunos usuarios tomaron la confusión con humor, mientras que otros se mostraron sorprendidos. “No creo que lo haya dicho con mala intención”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Era la favorita y acaba de perder la corona”. También hubo quienes criticaron sus declaraciones: “Honestamente, pienso que necesita clases de oratoria”, escribieron.

Virreina Hispanoamericana 2025

Más allá de la anécdota, Fernández mencionó que siempre ha querido visitar Perú y conocer Machu Picchu. “Desde chiquita he querido ir”, confesó. También resaltó la presencia de la comunidad venezolana en el país: "Todos en Venezuela tenemos algún amigo o familiar que está en Perú. Muchísimas gracias por recibirlos con tanto cariño".

Por otro lado, dejó en claro que no tiene planes de participar en la próxima edición de Miss Venezuela, a pesar del buen desempeño que tuvo en Reina Hispanoamericana. En el certamen, además de llevarse el trofeo de Miss Elegancia, quedó en segundo lugar, obteniendo el título de Virreina Hispanoamericana 2025. La ganadora fue la filipina Dia Maté, de 23 años, quien sucedió a la peruana Maricielo Gamarra, la reina del año pasado.

