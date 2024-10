¿Robert Englund volverá a interpretar a Freddy Krueger? Actor revela su única condición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert Englund, el icónico actor detrás de Freddy Krueger, uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, ha expresado recientemente su disposición a regresar al papel que lo catapultó a la fama en la franquicia Pesadilla en Elm Street. A pesar de haber declarado en varias ocasiones que su tiempo como Freddy podría haber llegado a su fin, Englund no descarta la posibilidad de ponerse una vez más el guante con cuchillas y el sombrero desgastado que han aterrorizado a generaciones de fanáticos del terror.

El actor, quien interpretó al infame personaje en las películas de la saga, comentó que estaría abierto a regresar en un nuevo proyecto, siempre y cuando la historia sea sólida y creativa. Ttambién ha señalado que, a sus 77 años, un regreso completo al papel podría requerir adaptaciones, pero la idea de participar en un cameo o una aparición especial lo entusiasma.

"No queda nada de Freddy en mí. Posiblemente podría ponerle voz a una versión animada de alto nivel. Estaría bien que me lo pidieran, pero sé que ahora no puedo hacer las escenas de lucha más de una toma, un ángulo. No puedo mover la cabeza ni nada por el estilo. ¡Soy un perro viejo! Dame un respiro", dijo Robert Englund al medio estadounidense Bloody Disgusting.

Los fanáticos de Pesadilla en Elm Street ya están especulando sobre cómo podría ser este retorno, anticipando lo que podría ser un nuevo capítulo en la historia de Freddy Krueger, más en esta época que los proyectos en animación están siendo populares, así que hay opciones para ver a este personaje capturando la atención de la nueva generación.

Detalles del rodaje de Pesadilla en la Calle Elm a 40 años de su estreno

Este 2024 se celebran 40 años desde el estreno de Pesadilla en la calle Elm, que llegó a los cines el 9 de noviembre de 1984, días después de Halloween en Estados Unidos. La icónica película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también introdujo elementos de la cultura pop que siguen siendo influyentes en la actualidad.

Cerca de celebrar cuatro décadas de este clásico, Heather Langenkamp, recordada protagonista del film, dio detalles de lo que fue el rodaje donde compartió escenas con Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger. En una entrevista con la revista People contó su experiencia en el papel de Nancy Thompson y cómo el director Wes Craven innovó el género de terror detrás de este personaje.

Al ver a Englund caracterizado como el terror de sus pesadillas quedó impactada. “Estaba todo ahí, con toda su fuerza. Y entonces el sombrero se inclinó sobre su ojo y tenía un hombro más alto que el otro, era una mirada completa de Freddy que nunca había visto antes. Y me di cuenta de que era totalmente aterrador. Me hizo retroceder un poco”, recordó.

Su interpretación de Freddy Krueger, con quemaduras en todo el cuerpo y garras enormes, generó en Heather Langenkamp un sentimiento desagradable que la hizo querer alejarse de lo que observaba en la caracterización. Las escenas de Pesadilla en la calle Elm no fueron fáciles, ya que el proyecto tenía muchas exigencias físicas; así que su formación en ballet le sirvió para el rodaje.

