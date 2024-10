"El estudio no me quería, pero Coppola sí": Al Pacino revela cómo fue elegido para ser Michael Corleone en 'El Padrino'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al Pacino lanzará su libro de memorias titulado Sonny Boy y, entre tantas revelaciones, contó por primera vez cómo fue elegido para ser Michael Corleone en El Padrino. En esa época, el actor comentó que no era tan conocido -salvo en Broadway- por lo que le sorprendió la llamada de Francis Ford Coppola.

El director quedó impresionado con su puesta en escena teatral por lo que decidió unirlo a su proyecto más grande. "Voy a dirigir The Godfather (nombre de la película en inglés) y quiero que seas Michael Corleone", recordó Pacino en su libro. Como es de conocimiento, la cinta está basada en la obra de Mario Puzo y, tras ser un éxito en ventas, se convertiría en el largometraje más ambicioso de Hollywood.

"Para un director ofrecerte un papel por teléfono, sin intermediarios, y este rol en particular… era como un golpe de suerte de un millón a uno", mencionó Al Pacino. Sin embargo, el camino no fue fácil ya que el estudio Paramount Pictures no estaba convencido de que él sería ideal para el papel del hijo menor de Vito Corleone (Marlon Brando).

Según el actor, para Michael Corleone tenían en mente a Jack Nicholson, Robert Redford, Warren Beatty y Ryan O'Neal. "Michael debía ser pequeño, moreno y atractivo de una manera delicada, alguien que no pareciera una amenaza", detalló en su libro, de acuerdo a cómo Puzo describió al personaje.

A pesar de que los ejecutivos de Paramount Pictures se resistían, Francis Ford Coppola se negó a contratar a otro actor. "El estudio no me quería, pero Francis sí. Y no hay nada más poderoso que un director que te quiere en su película", resaltó.

Tras obtener el papel, llamó a su familia, en especial a su abuela, para contarle la noticia. En respuesta, ella le dijo que su abuelo había nacido en Corleone, nombre del pueblo siciliano que inspiró a Puzo para darle vida a la familia de El Padrino. Para Al Pacino, estaba destinado a ser Michael: "Pensé que debía estar recibiendo ayuda de algún lugar, porque, ¿cómo podría suceder algo tan imposible como esto?", reflexionó.

Al Pacino y Michael Corleone en El Padrino

Para ser Cara cortada o Scarface, Al Pacino viajó a Miami para adentrarse en la comunidad cubana para actuar como tal. Su forma de desenvolverse y de convivir con ellos ayudó al desarrollo de su personaje. Lo mismo sucedió en Serpico y eso lo llevó a llevarse su primer Globo de Oro como mejor actor dramático y también el Premio David Donatello como mejor personaje extranjero.

No obstante, ser Michael Corleone en El Padrino se llevó todos los elogios. La fama fue tan grande que llevó sesiones de terapia durante 25 años para lidiar con la fama que lo llevó a volverse alcohólico. "Hasta que no eres famoso no puedes entender el refugio del anonimato", dijo en una entrevista luego de que, gracias a su mentor en la actuación, Charles Laughton, dejara el vicio.

Tras ponerse en la piel de Michael en la trilogía, donde muestra cómo un joven universitario se vuelve el sucesor de su padre, Vito Corleone, y se convierte en un jefe mafioso, su nombre se volvió un boom. Este papel y su credibilidad innegable que mostró en las pantallas hizo que muchos intentaran llevar a la realidad su personaje.

Al Pacino y sus otros perfectos personajes

No todas las películas que protagonizó Al Pacino fueron de gánsters, en la película Serpico estuvo del lado de los buenos. Aquí se infiltró como policía encubierto en una red de corrupción dentro de la Policía de Nueva York.

En Perfume de mujer fue un coronel ciego retirado y ganó un Oscar como mejor actor principal. Hizo un gran trabajo, tanto así que utilizó un bastón aún fuera del set.

Hubo otros filmes muy interesantes en su carrera como Espantapájaros (1973), Tarde de perros (1975), Frankie and Johnny (1991), Heart (1995), Ocean's 13 (2007) y Phil Spector (2013).

Podcast recomendado "El Padrino" cumple 50 años de estreno y Lucía Barja junto a Renato León conversan con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro "Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino"", del sello editorial UPC, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella