Roberto Carlos sufre accidente un "pequeño accidente" automovilístico durante grabación de especial navideño en Brasil

El cantante brasileño Roberto Carlos se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras participaba en las grabaciones del tradicional especial navideño de TV Globo. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre en la ciudad de Gramado, ubicada en la región serrana del estado de Río Grande do Sul.

Según informó la propia televisora a través de un comunicado, el artista fue trasladado de manera preventiva a un centro médico local tras el percance. Luego de someterse a exámenes de rutina, tanto Roberto Carlos, de 83 años, como otras tres personas del equipo que lo acompañaban fueron dados de alta, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

De acuerdo con las autoridades, el cantante conducía un Cadillac modelo 1960 que presentó una falla mecánica mientras ascendía una pendiente pronunciada. La pérdida de frenos provocó que el automóvil retrocediera cuesta abajo, impactando contra otros tres vehículos y un árbol. Las autoridades señalaron que el accidente fue de menor consideración y que no se registraron consecuencias médicas relevantes.

El hecho se produjo mientras se grababa el videoclip de apertura del programa Especial Roberto Carlos: Noite Feliz, una edición especial que celebra más de cinco décadas de presencia ininterrumpida del artista en la televisión brasileña. Este año, el especial se filma por primera vez en Gramado, una ciudad elegida para renovar la propuesta visual de esta tradicional producción navideña.

¿Cómo se encuentra Roberto Carlos?

A través de sus redes sociales, Roberto Carlos llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó que fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin complicaciones. TV Globo reiteró que el cantante se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

“Nos gustaría informar que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Agradecemos las muestras de cariño y tranquilizamos al público informando que todos los involucrados se encuentran bien”, informaron en las redes del cantante.

Pese al incidente, la producción del especial continúa según lo previsto. Aunque la grabación del clip inicial debió interrumpirse momentáneamente, el equipo retomó rápidamente el cronograma. El programa mantiene su fecha de emisión para el 23 de diciembre de 2025, dentro del horario estelar de TV Globo.

