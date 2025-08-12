Arrestan a dos sospechosos vinculados al robo en la casa de Brad Pitt en Los Ángeles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos jóvenes de 18 años, identificados como Jaquory Arman Watson y Damari Zair Charles, fueron detenidos el lunes 11 de agosto en el condado de Orange, California (EE.UU.), bajo cargos de "robo residencial en primer grado".

Según People, ambos estarían vinculados con una serie de robos a celebridades de Hollywood y actualmente permanecen bajo custodia sin derecho a fianza. De ser declarados culpables, podrían pasar hasta seis años de prisión.

Conexión con el robo a la residencia de Brad Pitt

Watson y Charles son presuntamente parte de un grupo delictivo que habría perpetrado varios robos en el sur de California, incluyendo en la residencia de Brad Pitt, ocurrido la noche del 25 de junio en el vecindario de Los Feliz, en Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el robo a la casa del actor sucedió alrededor de las 10:30 p. m., cuando los intrusos ingresaron por una ventana, sustrajeron diversos objetos y huyeron. Pitt, de 61 años, no se encontraba en la propiedad en ese momento debido a la promoción de su película F1.

NBC 4 informó que en los próximos días podrían presentarse cargos adicionales relacionados con este caso.

Robos a viviendas de celebridades en 2025

El caso de Brad Pitt es parte de una serie de robos a propiedades de figuras públicas en Los Ángeles. Este año, el 14 de febrero, la casa de Nicole Kidman y Keith Urban sufrió la rotura de una ventana de vidrio. Los delincuentes saquearon la vivienda antes de huir, según reportes de NBC News y TMZ.

El 30 de julio, también se intentó ingresar a la residencia del beisbolista de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, en las colinas de Hollywood, de acuerdo con CBS News.

La casa de Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles también fue asaltada, según ABC 7.

