Cuerpo de Hulk Hogan sigue sin ser incinerado tras reclamos de su hija por falta de autopsia

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, reveló que el cuerpo del luchador aún no ha sido cremado, ya que existen dudas sobre la atención médica que recibió antes de su muerte, ocurrida el 24 de julio. Y es que Brooke Hogan, hija del excampeón de lucha libre, cuestionó que a su padre no se le practicara una autopsia; de hecho, ella se ofreció a cubrir los gastos para llevarla a cabo.

Daily, la tercera esposa de Hogan, recurrió a sus redes sociales para referirse al funeral de su esposo, realizado el martes 5 de agosto, donde explicó por qué los restos de Terrence Gene Bollea, nombre real del luchador, aún no son sometidos a su voluntad final.

"Terry eligió la cremación sabiendo que esta vida física es temporal y que su cuerpo celestial es eterno. Aún no ha sido cremado, ya que nuestra familia se está asegurando de que todas las preguntas sobre su atención médica tengan respuestas claras. Una vez que tengamos esa tranquilidad, honraremos su deseo con amor y respeto", precisó.

Daily también pidió cautela ante rumores o versiones extraoficiales que circulan en redes sociales sobre la muerte de Hogan.

"Existen historias engañosas creadas por cuentas de inteligencia artificial o por personas que no estaban lo suficientemente cerca para saber lo que realmente sucedía. Por favor, tengan paciencia y sepan que fue profundamente amado, bien cuidado y rodeado de afecto hasta su último momento", aclaró.

Circunstancias del fallecimiento de Hulk Hogan

Hulk Hogan murió el 24 de julio, a los 71 años, luego de que los servicios de emergencia fueran alertados desde su residencia en Clearwater, Florida. Según People, la causa de su deceso fue un infarto, además, el luchador había sido diagnosticado con leucemia, enfermedad que mantuvo en secreto.

A inicios de esta semana, Brooke Hogan, de 37 años, participó en el pódcast del ex mejor amigo de su padre, Bubba the Love Sponge, donde expresó sus dudas sobre la causa oficial de la muerte del luchador.

"Creo que es raro que no se haya hecho una autopsia porque sí, puedes tener un ataque cardíaco, pero la pregunta es: ¿cuál fue la causa de ese ataque?", señaló. "Para mí, que no haya autopsia y que lo de la leucemia apareciera de la nada me parece una tontería".

Brooke ofrece cubrir el costo de la autopsia de Hulk Hogan

Al conocer la publicación, Brooke agradeció el apoyo de Sky Daily y reiteró su disposición a costear la autopsia para aclarar las dudas sobre la causa de la muerte de su padre.

"Me alegra saber que mi papá no ha sido cremado y que Sky está esperando por las preguntas de la familia. Con toda la especulación e incertidumbre sobre la muerte de mi papá, quiero ofrecerme personalmente a pagar por una autopsia si eso es lo que se necesita para que se realice. La dignidad y el legado de mi papá lo merecen", concluyó.