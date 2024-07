"En mi era swiftie": El tenista Roger Federer se une a la fiebre de los famosos por Taylor Swift

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift continúa arrasando en su gira The Eras Tour, acumulando éxito tras éxito en cada ciudad que visita. Celebridades de todo tipo han acudido a los conciertos de la cantante estadounidense, y una de las últimas en sumarse a esta tendencia ha sido el extenista Roger Federer, quien recientemente se declaró fan de Swift en redes sociales.



El tenista profesional, de 42 años, fue visto junto a su familia en el concierto de Zúrich de Taylor el pasado lunes. Al día siguiente, Federer compartió en sus historias de Instagram una foto con docenas de pulseras de amistad apiladas en su muñeca, imagen que también fue celebrada por la cuenta de fans de la gira en X (antes Twitter).



Pero la publicación que emocionó a los swifties fue una fotografía de Roger Federer junto a la propia Taylor Swift después del concierto. "En mi era swiftie", escribió el miércoles en una publicación en Instagram. Otro usuario de X compartió una foto del tenista junto a su esposa Mirka y sus cuatro hijos: las gemelas Myla y Charlene, de 15 años, y los gemelos Leo y Lenny, de 10 años.

Roger Federer luce las pulseras de la amistad que consiguió en el concierto de Taylor Swift.Fuente: Instagram: @rogerfederer

Roger Federer divide las redes por su afición a Taylor Swift

La publicación de Roger Federer ha acumulado miles de 'me gusta' y cientos de comentarios en apenas unos minutos, ya que muchos desconocían esta afición por la música de Taylor Swift. Algunos usuarios, de hecho, han bromeado con el asunto: "Si Roger es swiftie, yo también".



"Dime que tienes hijas adolescentes sin decirme que tienes hijas adolescentes" o "El rey viviendo su mejor vida" son algunos de los comentarios que el extenista ha recibido. Otros, en cambio, dejaron opiniones más críticas: "Eres mejor que esto". "Tal vez ahora soy fan de Djokovic", afirma otro fan en Instagram.



En junio, Roger Federer le dijo a People que ver a Taylor en concierto con sus hijos era una meta pendiente. El año pasado se subió al escenario con Coldplay en su show en Zúrich. "Pero también vimos a [Bruce] Springsteen dos veces y a Elton John. Esta temporada, Taylor Swift viene a Suiza, así que por supuesto que iremos, y también a ver a ACDC".

Roger Federer fue visto en el concierto de Taylor Swift en Zúrich.Fuente: Instagram: @rogerfederer

Más famosos que también bailaron con la música de Taylor Swift

Taylor Swift siempre genera algarabía en sus conciertos, haciendo que su música llegue a todos sus fans, entre ellos Paul McCartney. El legendario músico, de 82 años, no fue ajeno al ritmo de Swift, asistiendo el domingo 23 de junio al Estadio de Wembley, donde la cantante tenía programada una fecha de The Eras Tour.



En videos difundidos en redes sociales, se pudo ver al icónico exintegrante de The Beatles bailar al ritmo de But Daddy I Love Him. McCartney aparece aplaudiendo y moviendo los brazos. El músico británico no dudó en seguir los pasos de las swifties que lucían camisetas y prendas alusivas a la ídolo pop.



En otro video, se pudo ver a Tom Cruise disfrutando del show, acompañado de Travis Kelce, novio de la cantante. También fue visto el roquero Jon Bon Jovi, así como la actriz Sophie Turner. Otros famosos presentes fueron Ashton Kutcher, Mila Kunis, Cate Blanchett, Ellie Goulding, Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott.



Quien tampoco pasó desapercibido fue el príncipe William, quien, en el día de su cumpleaños número 42, cantó y bailó Shake It Off al lado de Taylor Swift y sus dos hijos: los príncipes Charlotte y George. La familia real, conocida por ser fanática de Taylor Swift, disfrutó junto a las 90 mil personas que asistieron al concierto.

