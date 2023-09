Arnold Schwarzenegger lamenta haber rechazado exitosa película que fue protagonizada por Nicolas Cage

Arnold Schwarzenegger es uno de los referentes de la industria de acción recordado siempre por su icónica saga de ‘Terminator’ que le permitió despegar su carrera como actor en Hollywood. No obstante, pese a haber dejado a un lado innumerables largometrajes, el artista austriaco recordó que hubo una película que, hasta el día de hoy, se arrepiente de haber rechazado y que fue protagonizada por Nicolas Cage.

En una reciente entrevista a The Sun, el también exgobernador de California no dudo en decir que fue un error no haber aceptado ser el agente especial del FBI, Dr. Stanley Goodspeed, en la película dirigida por Michael Bay, ‘La Roca’.

En efecto, el actor de 76 años recordó que fue Jerry Bruckheimer, productor principal de la película, quien le dio el guion de ‘La Roca’ ofreciéndole el mismo papel que, finalmente, hizo Nicolas Cage en el largometraje junto al fallecido actor Sean Connery quien fue el capitán de la SAS, John Patrick Mason, en el filme.

“Me ofrecieron el papel de Cage, pero eran 80 páginas con apuntes en todas partes en plan de ‘no hagamos esto’, ‘no reescribamos esto’ y ‘esto no sirve’. Vi todo eso mientras estaba rodando otra película y no supe cómo tomármelo, pero tenía claro que no podía comprometerme a ello”, manifestó.

Sean Connery y Nicolas Cage protagonizaron película 'La Roca' estrenada en 1996. | Fuente: Hollywood Pictures

Arnold Schwarzenegger mencionó que esperaba que los productores regresen con un mejor guion pero que cuando lo hicieron ya habían contratado a Nicolas Cage para el papel principal.

“Me encantó el resultado, es fantástico. Además, Nicolas Cage hizo un trabajo extraordinario y no sé si yo habría sido capaz de hacerlo tan bien como él, pero acabé enfadado por haber rechazado el papel, porque era genial”, expresó el también empresario.

Filme rechazado por Arnold Schwarzenegger fue un éxito en taquilla

Cabe resaltar que ‘La Roca’, estrenada en junio de 1996, terminó siendo un éxito en taquilla al recaudar más de 335 millones de dólares a nivel global. Además, de ser nominada a los permios Óscar al mejor sonido.

El 2012, el mismo Schwarzenegger ya había dado a conocer su arrepentimiento de haber rechazado hacer la película ‘La Roca’ y sostuvo que, entre todas las propuestas, dicha película es la que "más se arrepiente de no haber hecho".

"La película que más me arrepiento de no haber hecho es 'La Roca'. Me encanta la película, salió genial. Cuando me la ofrecieron, solamente había un guion de 80 páginas con muchos apuntes y garabatos a mano, estaba a medio hacer. Pero hicieron un trabajo fantástico”, declaró en un AMA de Reddit.