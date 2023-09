'One Piece': Conoce a Morgan Davies, el actor trans que interpreta a Coby en el live-action de Netflix

El estreno de One Piece en Netflix emocionó a muchos fanáticos. Lo que más llamó la atención es que la mayoría de los actores son nuevos en la industria y la plataforma se ha encargado de ser más inclusivos con la elección de los protagonistas.

¿Quién es Morgan Davies?

Una de las revelaciones es Morgan Davies, actor de 22 años que comenzó su carrera desde niño y que interpreta a Coby en el live-action. Él es un actor trans y usa los pronombres él/elle para referirse a su persona.

De acuerdo con el artista, su transición comenzó en la adolescencia y su familia fue un gran apoyo: “Originalmente salí del clóset conmigo mismo, luego con mi madre y otras personas, como mi agente Katherine, como transgénero, cuando tenía 13 años, muy joven”, dijo en entrevista a Out in Perth. Sin embargo, reveló que cuando tomó esa decisión, hizo una pausa en su carrera, incluso pensó en abandonarla, pero no pudo.

Morgan Davies inició su carrera como actor infantil en Green Fire Envy y en la serie Terra Nova; lleva 8 años de carrera en el cine y televisión. Actualmente, reside en Sídney y es uno de los actores trans más destacado de la industria. Además, puso el nombre de la comunidad en alto apareciendo en películas taquilleras como Evil Dead Rise y ahora en la serie de Netflix One Pice que ya es un éxito.

Morgana Davies cambió su nombre a Morgan Davies e inició su transición a los 13 años.

¿Qué dice la crítica tras el estreno del live-action de One Piece?

Ahora que la primera temporada de One Piece al fin está disponible para los usuarios de Netflix, diversos medios y críticos han publicado sus reseñas sobre esta nueva adaptación; aunque muchos coindicen en que se trata de un buen producto, los comentarios agridulces no fueron ajenos.

Sin ir más lejos, el live-action de One Piece ostenta una calificación de 82 % en Rotten Tomatoes (con 22 críticas profesionales) y un 94 % por parte de la audiencia.

Christopher Mills en The Hollywood Handle:

"One Piece es sorprendentemente increíble. Una experiencia bien elaborada que consigue engancharte durante los 8 episodios. Es divertida, llena de acción, personajes divertidos y un desarrollo trepidante".

Aglaia Berlutti en Hipertextual:

"Este live action es de las mejores adaptaciones de la plataforma y de cualquier anime. Con todo el colorido visual y el humor burlón, exagerado e infantil del original, el guion es un disfrute para los fans. Pero la producción no se limita a complacer. También innova para atraer al público general y transforma la historia en una combinación de una aventura bien contada y un mundo nuevo digno de explorar. Con un elenco que capta a los personajes y se divierte al interpretarlos y una gran personalidad, One Piece demuestra la ambición de Netflix. La plataforma ha aprendido de sus errores y ha conseguido todo un triunfo".

Jasmine Valentine en Radio Times:

"Es fácil hacer una adaptación de algo que ya es un éxito, pero One Piece de Netflix demuestra que tiene su propio sentido de propósito. Cada decisión de personaje, diseño y trama eleva lo que la gente ya sabe sobre el mundo, ofreciendo una forma completamente nueva de ver a nuestros piratas favoritos de mar abierto".