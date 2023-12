Rosalía y Jeremy Allen White avivan rumores de una relación tras ser captados abrazados

La española Rosalía se ha codeado con grandes artistas internacionales y entre ellos está Jeremy Allen White. Actualmente, ambos están solteros por lo que no sería descabellado que intentaran iniciar una relación. Por un lado, la intérprete de Despechá le puso fin a su relación con el puertorriqueño Rauw Alejandro; y por el otro, el protagonista de El oso se divorció de Addison Timlin en mayo.

Hace unos días han sido vistos juntos nuevamente en Los Ángeles. Los paparazzi de TMZ los han fotografiado fumando y, después de conversar un largo rato, se abrazan. Esta no es la primera vez que están juntos, ya habían intercambiado miradas a fines de octubre en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner.

No obstante, una fuente cercana a Rosalía reveló que están saliendo para comenzar a conocerse y, en un futuro, tener una relación: "Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente". "Empezaron siendo sólo amigos, pero recientemente las cosas se han vuelto románticas", dijo a Us Weekly.

Jeremy Allen White y Rosalía se toman un descanso en Los Ángeles entre rumores de noviazgo | 🔗👇 https://t.co/MSDVnhHWkD — TMZ en Español (@TMZenEspanol) November 30, 2023

Rosalía reapareció tras ruptura con Rauw Alejandro

La española reapareció en público tras su ruptura con Rauw Alejandro y lo hizo en el desfile de Prada donde la firma mostró una colección con combinaciones de tejidos inusuales, desde el terciopelo a la gasa, adornadas con diversas técnicas como flecos, tachuelas y bordados a mano.

Durante el desfile, compartió el front row con su amiga Kylie Jenner y juntas disfrutaron de una propuesta que fusionaba la adolescencia colegial con el punk. Rosalía saludó a sus admiradores y mostró su lado más cercano antes de adentrarse en el evento.

Rauw Alejandro se quiebra al cantar Beso y Hayami Hana

Tras su separación con Rosalía, Rauw Alejandro ha continuado con su gira Saturno World Tour y llegó a Barcelona. El cantante puertorriqueño no pudo evitar quebrarse al recordar a su expareja. Después de los aplausos del público, el intérprete se quebró al cantar Hayami Hana, tema que le compuso a la catalana.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, dijo en ese show.

Rauw Alejandro: "Nunca le fui infiel a Rosalía"

A pesar de que tanto Rauw Alejandro como Rosalía desmintieron que hayan terminado “por terceras personas o una infidelidad” de alguno, el cantante decidió exponer en una canción lo que siente por su expareja.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi ser. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté (…) Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver”, reza la letra de Hayama Hana.