Artistas lamentan muerte de Rubby Pérez en tragedia de discoteca en República Dominicana

Rubby Pérez, el icónico cantante de música merengue, dejó de existir a los 69 años tras confirmarse su deceso debido al derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en la madrugada del último martes en República Dominicana. El artista conocido como 'La voz más alta del merengue' fue a dar un show en el local cuando el techo del lugar cayó de manera intempestiva matando a varias personas en el acto.

Tras el anuncio de la noticia, varios artistas internacionales compartieron mensajes de despedida al cantautor de Volveré. Primero, el cantante venezolano Carlos Baute expresó su pesar al enterarse de lo sucedido.

"Qué tristeza más grande lo sucedido en República Dominicana con la pérdida de tantas vidas, y ahora esta noticia tan dolorosa de la partida de Rubby Pérez, uno de los mejores cantantes de merengue del mundo. Terrible noticia. Mi más sentido pésame para todos sus seres queridos y familiares. Mi gente dominicana, lo siento mucho", señaló en su cuenta de X (Ex Twitter).

Por su parte, el cantautor Ricardo Montaner también decidió dar el último adiós al ídolo de la música dominicana resaltando su icónico tema Volveré. "Esto me destroza el corazón (…) Honda tristeza", dijo. "Nos conocimos en Caracas y siempre dije que su voz aguda era insuperable (...) Ese Volveré estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos", añadió.

De igual manera, Olga Tañón dedicó un emotivo post en Instagram dedicado a las víctimas del derrumbe pero principalmente por "la parida de alguien tan admirado" por ella. "Dios mío, maestro Rubby Pérez que dolor tan grande nos deja. Uno de mis más grandes ídolos masculinos de toda mi vida", señaló la intérprete de Es mentiroso y Muchacho malo.



En tanto. el cantante dominicano Juan Luis Guerra pidió una oración para las víctimas en su perfil de Instagram: "En oración por los afectados y sus familiares en la tragedia ocurrida en el Jet Set, Santo Domingo, R.D.", expresó el artista.



El peruano y ganador del Grammy, Tonny Succar también recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la tragedia en República Dominicana: "No tengo palabras…. Muchas pero muchas oraciones para todos los afectados en esta tragedia 💔 estoy en shock por la pérdida del gran @rubbyperezoficial y todas las otras victimas".

Esto me destroza el corazón… Honda tristeza.

Eddy Herrera y Wilfrido Vargas lamentan la muerte de Rubby Pérez

Eddy Herrera no pudo contener su pesar tras enterarse de la muerte de Rubby Pérez. El cantante de Tú eres ajena y Cómo hago posteó la foto del merenguero con un sentido mensaje dedicado a su amigo. "Llorando como pocas veces, trato de escribir estas pocas líneas", comenzó diciendo el dominicano.

"No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir mi Dios. No lo puedo creer. Hace unos diez días hablamos tanto de Premios Soberana y mira. Paz para tu alma Rubby, será siempre La voz más alta del merengue", sostuvo.

Quien también se despidió del ídolo del merengue fue Wilfrido Vargas, amigo personal y director de orquesta quien dirigió —y acompañó— a Rubby Pérez en los inicios de su carrera musical.



"Estoy destrozado. El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto, pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños", comentó en Instagram con una foto de los dos.

¿Quién fue Rubby Pérez?

Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido como Rubby Pérez, fue un famoso cantante dominicano. Conocido como 'La voz más alta del merengue' comenzó su carrera musical integrando varios grupos de coros jóvenes hasta caer en la orquesta de Wilfrido Vargas donde destacó por sus interpretaciones: El Africano, Volveré, Las Avispas, Cuando estés con él, Cobarde, Cobarde, entre otros.

En 1987, Rubby Pérez inició su etapa como solista dejando grandes éxitos en su repertorio como Dame veneno, Enamorado de ella, Hazme olvidarla, Sobreviviré, Tú vas a volar, Hipocresía, El perro ajeno, Así no te amarán jamás, Tonto corazón, entre otros temas.

En su natal República Dominicana, logró obtener los Premios Casandra por sus interpretaciones en el merengue, género que, además, lo llevaron a colaborar con diversos artistas internacionales como: Romeo Santos, Ricardo Montaner, Wilfrido Vargas, Mabel Yeah, Juan Luis Guerra, entre otros.

