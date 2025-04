"Me han matado mil veces": Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud mientras trabaja en su serie biográfica para Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los últimos días, han surgido preocupantes rumores sobre el estado de salud del cantante español Julio Iglesias y su posible retiro de la música. Sin embargo, el propio artista desmintió estas especulaciones y aseguró que actualmente se encuentra trabajando en su serie biográfica para Netflix.

Todo comenzó cuando Carlos Herrera, periodista de la cadena española COPE, afirmó en el programa Poniendo las calles que la movilidad de Iglesias, de 81 años, estaba afectada debido a un osteoblastoma, un tumor benigno en la columna vertebral. "De la cintura para arriba está estupendamente y de la cintura para abajo, tiene 500 años", dijo el comunicador.

Julio Iglesias es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional.Fuente: Instagram: Julio Iglesias

Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud

Ante estos comentarios, Julio Iglesias se puso en contacto con la revista ¡Hola! para refutar la información sobre su salud y que sugiere su retiro musical, como ya lo hizo en otras ocasiones.

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas... Esta es la historia de siempre", expresó el padre de Enrique Iglesias.

De inmediato explicó que, en efecto, fue diagnosticado con un osteoblastoma hace 62 años, pero fue operado al año siguiente y, en pocos meses, se encontraba completamente recuperado.

"Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente", expresó.

Además, aclaró que no guarda rencor hacia Herrera a pesar de difundir dichos rumores. "Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda... Pero sí tengo que matizar sus palabras", agregó.

Julio Iglesias al lado del su colega y compatriota Camilo Sesto.Fuente: Instagram: Julio Iglesias

La nueva vida de Julio Iglesias

Lejos de retirarse, Julio Iglesias afirmó que sigue activo en el mundo de la música y trabajando intensamente en una serie biográfica con Netflix. "Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto... Eso no es retirarse, es seguir trabajando", declaró.

Actualmente, según dijo, pasa su "nueva vida" en Bahamas junto a su pareja Miranda Rijnsburger, disfrutando de la tranquilidad. "Hoy después de haber cantado toda mi vida por el mundo entero, creo que mi alma encontró un camino nuevo que me ha hecho feliz durante tantos años. Estoy en plena forma y feliz", aseguró.

Tras ser consultado por su regreso a los escenarios, Iglesias admitió que ya no tiene la misma fuerza de antes.

"Reunir a los músicos, ensayos, trabajar en las canciones… yo ahora mismo, la verdad, es que prefiero meterme en la piscina, hacer una vida sencilla, más tranquila, en la que he aprendido a convivir con la soledad, con la que me llevo de maravilla y nos hemos convertido en maravillosos compañeros de viaje. Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas, y ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión. Y también me queda algo de vanidad (ríe)", concluyó.

Julio Iglesias en su casa de Miami paseando a su mascota 'Berklee'.Fuente: Instagram: Julio Iglesias

