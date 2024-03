Wilfrido Vargas, intérprete de El baile del perrito, recibe el alta médica tras recuperarse de una neumonía

El músico y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas recibió este martes el alta médica, una semana después de ser hospitalizado en una clínica de Santo Domingo tras presentar un cuadro de neumonía e influenza tipo A.

A través de un comunicado, se informó que el artista "ha evolucionado satisfactoriamente", por lo que sus médicos recomendaron que continúe la recuperación desde su hogar.

En la misma nota, Vargas, de 74 años, agradeció "la solidaridad de tantas personas" que estuvieron pendientes de su salud "en todo el mundo", así como también a sus médicos.

El pasado 4 de marzo, el premiado merenguero regresó a la República Dominicana después de cumplir compromisos artísticos en Puerto Rico, y fue precisamente durante el viaje que presentó síntomas de gripe.

Wilfrido Vargas ha hilvanado grandes éxitos a través de su dilatada carrera en el merengue, ritmo que ha contribuido a internacionalizar.

El africano, El baile del perrito, El jardinero, El hombre divertido o Volveré, son algunos de los temas más populares interpretados por la orquesta de Vargas, quien inició su carrera a principios de los años 70 del siglo pasado.

Wilfrido Vargas es demandado por El baile del perrito

Wilfrido Vargas se encuentra inmerso en una disputa legal con el compositor, arreglista y productor Juan Valdez Ybet, quien reclama la autoría y los beneficios de uno de los éxitos más emblemáticos del artista, El baile del perrito, lanzado en 1989.

La demanda de Valdez busca establecer los derechos sobre esta canción que ha sido importante en la carrera de Vargas, contribuyendo a su reconocimiento internacional en la década de los noventa.

La controversia creció cuando la primera audiencia, que iba a llevarse a cabo el último miércoles, fue postergada para el 22 de mayo, prolongando así la incertidumbre sobre el desenlace de esta disputa.

Valdez decidió emprender acciones legales ante lo que él describe como "promesas incumplidas" por parte de Wilfrido Vargas.

"Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores", dijo en una entrevista con The Associated Press.

El compositor afirma que este argumento ha sido respaldado en el propio Wilfrido Vargas en un libro de su autoría, donde reconocería su participación en la creación de El baile del perrito.

"El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de El baile del perrito, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce", aseguró. (Con información de EFE)

