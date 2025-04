Rubby Pérez: esto es lo que se sabe sobre el estado del merenguero tras el derrumbe de la discoteca Jet Set

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los fans de Rubby Pérez se encuentran consternados por no saber sobre el estado de salud del cantante luego del terrible derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, donde el merenguero estaba como anfitrión y dando todo su talento al público.

Fue en la madrugada de este martes 8 de abril cuando medios de Republica Dominicana informaron sobre el trágico suceso que de momento ha cobrado la vida de 58 personas y dejado más de 155 heridos, según la cifra preliminar entregada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En un comienzo, su hija Zulinka Pérez informó que su padre habría sido encontrando con vida entre los escombros del local. "Él está canalizado, está dentro, y esperamos en Dios que se recupere pronto", sostuvo la familiar a los medios locales.

"Se puso a cantar para que lo escucharan. Él siempre me ha dicho: 'Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos'", añadió.

En ese sentido, prensa de Santo Domingo también señala que el intérprete de Tú vas a volar, Enamorado de ella y 5.500 Noches estaba "estable y hospitalizado" en el Centro de Medicina Avanzada (CEDIMAT) de la ciudad. Sin embargo, el comunicado de la entidad no especificó la estadía del músico.

Rubby Pérez estaba dando un show en la discoteca Jet Set cuando se derrumbó el techo. | Fuente: Instagram (rubbyperezoficial)

Las contradicciones por el estado de salud de Rubby Pérez

En contraposición por lo dicho por la hija, un hermano de Rubby Pérez, según informó Billboard, aclaró a los medios de Santo Domingo que el merenguero "todavía no fue sacado de los escombros" avivando aún más la angustia de sus seguidores.

"Él no ha sido trasladado a ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro. Pero Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo", sostuvo mientras se incrementaba la cifra de víctimas.

"Esperemos que esté con vida porque creemos que está ya en un triángulo de seguridad. Compartimos esta noticia como familia. Andan circulando muchas variables y quiero que esta sea la noticia correcta", agregó.

Del mismo modo, medios como People, Caracol, El Tiempo y Hola! acaban de difundir la versión del canal dominicano Noticias SIN donde se confirmó el deceso de Rubby Pérez tras 15 horas de búsqueda. "Su familia, que se encontraba en esta área, recibió la noticia de las autoridades", señaló la reportera.

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, había dicho primero que el cantante fue hallado con vida. | Fuente: Instagram

58 fallecidos por la tragedia en República Dominicana

La cifra de muertos de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set se eleva ya a 58, según las cifras provisionales más recientes facilitadas este martes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Además, se han producido hasta ahora 155 traslados a centros sanitarios y en las ambulancias ponían una o más personas, por lo que no se conoce por el momento el número de heridos.

Las labores de rescate entre los escombros continúan en la discoteca Jet Set y, según el director del COE, Juan Manuel Méndez, mientras los familiares sigan informando que tienen allegados desaparecidos.

Una veintena de instituciones del Estado, bajo la coordinación del COE, trabajan de manera articulada y por turnos, empleando maquinaria pesada, tecnología de rescate y personal altamente capacitado, y a estas labores se ha sumado una unidad canina especializada para facilitar la búsqueda en áreas de difícil acceso.

