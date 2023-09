Russell Brand enfrenta acusaciones de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional

El actor y presentador británico Russell Brand se encuentra en medio del escándalo, luego de que cuatro mujeres lo acusaran de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional. Estas acusaciones fueron difundidas por medios ingleses, tras de una investigación que se extendió por más de un año.

Las mujeres afirmaron en entrevistas con The Times y The Sunday Times, y el canal de televisión Channel 4, haber sido víctimas de agresiones sexuales cometidas por Brand, en un periodo que abarca desde 2006 hasta 2013, durante el apogeo de su carrera como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood. Además de estas acusaciones, otras mujeres también han denunciado su conducta como "controladora, abusiva y depredadora". La mayoría de las víctimas optó por mantener su anonimato.

Poco antes de que estos casos salieran a la luz, Russell Brand, quien protagonizó películas como Get him to the Greek, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que negaba las "graves acusaciones", que los medios participantes en la investigación le habían señalado en sendas cartas, evitando entrar en detalles.

Uno de los testimonios más impactantes describe cómo Brand habría violado a una mujer contra una pared en su casa de Los Ángeles. La víctima recibió atención médica ese mismo día, como lo confirman registros a los que tuvieron acceso los medios. En mensajes de texto enviados posteriormente, la ella expresó su miedo y dejó claro que "cuando una chica dice no es que no". La respuesta de Brand fue un "lo siento mucho".

Más acusaciones contra Russell Brand

Otra mujer afirmó que Russell Brand la agredió sexualmente cuando ella tenía solo 16 años y él 31, forzándola a practicar sexo oral, del cual logró escapar solo después de defenderse con un puñetazo en la barriga. Una tercera víctima relató que Brand la agredió sexualmente mientras trabajaban juntos en Los Ángeles y la amenazó con demandarla si divulgaba lo sucedido. Una cuarta mujer también compartió una experiencia similar de agresión sexual por parte del actor.

Los autores de la investigación llevaron a cabo un minucioso análisis, que incluyó entrevistas a las víctimas, revisión de mensajes y correos privados, estudio de registros médicos y análisis de los libros y programas de Brand. A pesar de que se conocía públicamente que el actor había enfrentado problemas de adicción sexual, esta es la primera vez que se revelan acusaciones de este tipo en su contra.

Asimismo, el programa Dispatche de Channel 4 tiene previsto transmitir un documental titulado Russell Brand: In plain sight, en el que se presentarán los testimonios de las víctimas.

¿Qué dice Russell Brand?

Antes de que los medios publicaran sus acusaciones, Russell Brand emitió un video en el que negaba enérgicamente los hechos y sugería que podrían estar siendo coordinadas en su contra. Además, aseguró haber recibido sendas cartas de una televisión y un periódico que incluían "una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivas", además de "otras cosas bastante estúpidas".

Sin ofrecer excesivos detalles, el actor y humorista relató que esas acusaciones se remontan a cuando trabajó en el cine y de los medios tradicionales. "Entonces yo era muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente".