"Es un ejemplo desafortunado": Russell Crowe manifestó su decepción por 'Gladiador 2'

Russell Crowe manifestó su malestar por Gladiador 2 durante una entrevista con la emisora australiana Triple J. El actor, que tuvo papel protagónico en la película original de Ridley Scott, afirmó que no se sintió identificado con la dirección creativa que tomó la secuela estrenada en 2024.

El ganador del Oscar señaló que la cinta carece de elementos esenciales que, a su juicio, lograron el éxito de su antecesora.

"Creo que la secuela reciente que, ya sabes, no tenemos que nombrar en voz alta, es un ejemplo realmente desafortunado de que incluso la gente en ese set de máquinas no entiende realmente qué hizo especial a la primera", dijo. "No fue la pompa. No fue la circunstancia. No fue la acción. Fue el núcleo moral".

Las disputas creativas para preservar la integridad de Máximo

El actor recordó que, durante el rodaje de la película original, su prioridad fue mantener la "integridad" de Máximo Décimo Meridio, su personaje. Esto lo llevó a enfrentarse con otras propuestas que buscaban darle más escenas íntimas al comandante de los Ejércitos del Norte y las Legiones Félix, algo que él consideraba incompatible con la esencia del protagonista.

"La cosa es que había una pelea diaria en ese set. Era una pelea diaria mantener ese núcleo moral del personaje", relató. "La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo y cosas así para Máximo... es como, le estás quitando su poder. ¿Entonces dices que al mismo tiempo que tenía esta relación con su esposa, se estaba teniendo relaciones con otra chica? ¿De qué estás hablando? Es una locura".

Russell Crowe no fue contactado para Gladiador 2

Crowe explicó que la historia de Gladiador se sostiene en el dolor de Máximo tras el asesinato de su esposa e hijo, por ello consideró incoherente que la secuela introduzca un romance previo entre Máximo y Lucila, relación que además habría dado origen a un hijo, Lucio, encarnado por Paul Mescal. Este argumento, indicó, "altera el código moral que definía al personaje".

Asimismo, recordó que antes del estreno de Gladiador 2 nunca fue contactado por Ridley Scott ni por el equipo involucrado para ofrecerle información o pedirle su opinión sobre el guion. Tampoco esperaba un acercamiento de Paul Mescal, debido a que Máximo muere al final de la primera película.

Durante el Festival de Cine de Karlovy, Russell Crowe incluso pidió a los periodistas dejar de hacerle preguntas sobre la secuela.

"Deberían estarme pagando por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera aparezco. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. Bajo tierra. Pero admito un cierto toque de celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que eso significó para mí en mi vida", indicó.