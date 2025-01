Ryan Gosling negocia su entrada al universo Star Wars para una película con el director de 'Deadpool & Wolverine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ryan Gosling se encuentra en conversaciones para protagonizar la película de la saga de 'Star Wars' que dirigirá el realizador Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Según la revista The Hollywood Reporter, el intérprete, tres veces nominado al Oscar, estaría a punto de encabezar el elenco del largometraje de Levy, quien desde hace dos años trabaja en un proyecto de la saga espacial junto al guionista Jonathan Tropper.



Levy y Tropper han trabajado anteriormente en películas como This is Where I Leave You (2014) y The Adam Project (2022).

No está claro en qué época se ubicará el proyecto -cabe recordar que las historias de Star Wars abarcan cientos de años- tampoco se sabe si estará relacionado con los Jedi y sus enemigos, los Sith.

Sin embargo, se informó que no estará vinculado con la llamada Saga Skywalker, las historias centradas en los personajes Luke Skywalker y su padre, Anakin.



Cuándo empezaría a rodarse la nueva película de Star Wars

De acuerdo con la publicación, si Ryan Gosling llega a un acuerdo y confirma su participación, el proyecto en cuestión se convertiría en la siguiente película del mundo de Star Wars en entrar en producción, con las cámaras empezando a rodar en septiembre.

Levy también está produciendo la película a través de su productora 21 Laps, junto con los 'guardianes' de Star Wars, Kathleen Kennedy y Lucasfilm.

La participación de Gosling significaría una rara ocasión en la que una película de Star Wars cuenta con un actor de la lista A de Hollywood, pues la trilogía original contó con actores emergentes y veteranos británicos, convirtiendo a Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher en nombres reconocidos.



La más reciente producción de la exitosa saga galáctica ha sido The Mandalorian and Grogu, cuyo rodaje culminó en diciembre pasado y se prevé que llegue a las salas de cine en mayo de 2026.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis