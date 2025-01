Documental sobre John Lennon y Yoko Ono llegará a salas IMAX en EE. UU. y anuncia estreno en HBO

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Lennon y Yoko Ono estarán en un inédito documental titulado One to One: John & Yoko, el cual será transmitido, exclusivamente, en salas IMAX en Estados Unidos desde el próximo 11 de abril de 2025 para luego ser llevado al streaming en las plataformas de HBO y MAX.

De acuerdo con información de Variety, la productora Magnolia Pictures acaba de adquirir los derechos de distribución comercial de One to One: John & Yoko, el cual mostrará “una mirada expansiva y reveladora a los 18 meses transformadores de una de las parejas más famosas de la música”.

La venta se hizo días antes de que One to One: John & Yoko se proyecte en el Festival de Cine de Sundance que se realizará en el Park City del 23 de enero al 2 de febrero de 2025.

“El documental tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y se proyectó en el Festival de Cine de Telluride antes de emprender el viaje a la ciudad montañosa nevada de Utah”, precisa Variety.

Asimismo, el documental, sobre la vida sentimental y profesional de John Lennon tras dejar The Beatles, solo estará disponible en salas IMAX de Estados Unidos por el momento, sin conocer si también tendrá lugar en Latinoamérica, incluido el Perú.

En esa misma línea, Variety aclaró que el proyecto aún no tiene día de estreno al streaming. No obstante, se sabe que será programado en “una fecha posterior al 2025”.

'One to One: John & Yoko' mostrará los primeros meses de John Lennon y Yoko en Estados Unidos. | Fuente: @yokoono

¿Quién dirige el documental One to One: John & Yoko?

El documental One to One: John & Yoko fue dirigido por Kevin Macdonald, quien capturó el tiempo en que John Lennon y Yoko Ono estuvieron viviendo en el Greenwich Village, Nueva York, a principios de los 70.

"Estoy personalmente encantado de volver con los equipos de Magnolia y HBO para darle a One to One: John & Yoko el ambicioso estreno en cines que siempre soñé para esta película", declaró Macdonald en un comunicado.

Asimismo, se supo que el documental incluye "material nunca visto y material recientemente restaurado" del único concierto completo que dio John Lennon después de separarse de The Beatles y el cual incluye, además, un audio remasterizado por el hijo de la pareja, Sean Ono Lennon.

"Esta es una película sobre música, amor y política, y sobre sumergirse en el año 1972, un período de tiempo que se parece extrañamente al mundo en el que habitamos actualmente. Y más que nada, estoy agradecido a Sean Lennon y Mercury Studios por confiarme el increíble concierto One to One", explicó Kevin Macdonald.

Ringo Starr, John Lennon, George Harrison y Paul McCartney en The Beatles. | Fuente: Instagram (thebeatles)

¿Qué sucesos de la vida de John Lennon y Yoko Ono muestra el documental?

One to One: John & Yoko se presenta como un documental para "desafiar las nociones preexistentes sobre la icónica pareja" de John Lennon y Yoko Ono.

El filme inicia, según un comunicado de prensa, con 'One to One', el concierto benéfico que dio John Lennon en coordinación con Yoko, el 20 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Este concierto se utilizó como "punto de partida" del documental con el fin de "explorar un año y medio decisivo para la pareja, que llegó a los Estados Unidos en 1971 y vio una gran cantidad de televisión estadounidense influyente en su apartamento de Greenwich Village".

¿Quiénes producen el documental One to One: John & Yoko?

Entre los productores están: Peter Worsley, Alice Webb y el propio Kevin Macdonald. Los productores ejecutivos: Marc Robinson, David Joseph, Steve Condie, Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner. Finalmente, aparecen los co-directores ejecutivos de Magnolia Pictures: Eamonn Bowles y Dori Begley.

