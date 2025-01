Nueva película de 'Star Wars' estará ambientada 25 mil años antes de 'La amenaza fantasma'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Mangold dio nuevos detalles de su próxima película de Star Wars. En una reciente entrevista en MovieWeb, el cineasta de 61 años aseguró que su próximo proyecto de la franquicia de La guerra de las galaxias estará ambientado miles de años antes del primer episodio La amenaza fantasma, estrenada en 1999.

“La película de Star Wars se desarrollaría 25 mil años antes de que se desarrolle cualquier película de Star Wars conocida”, manifestó el director, quien buscará llegar a las nominaciones en los premios Oscar 2025 con su película biopic sobre Bob Dylan, A Complete Unknown.

Seguidamente, el también director de Logan aseguró que esta decisión se da con el fin de evitar los comentarios de fans sobre una conexión directa con la clásica saga de George Lucas y alejarse de “tanta tradición”.

“Es un área y un patio de recreo que siempre quise explorar y que me inspiró cuando era adolescente. No me interesa tanto estar atado a tanta tradición en este momento que sea casi inamovible y no pueda complacer a nadie”, señaló.

Meses atrás, James Mangold le dijo al portal io9 que su próximo proyecto cinematográfico de Star Wars se centraría en “los orígenes de la Fuerza”, además, de que “se entendería, se ejercía y se aprovecharía” como si fuera “Los diez mandamientos”. “No me interesa mantener tanto conocimiento en el aire que apenas se pudiera contar una historia”, sostuvo.

James Mangold dio detalles sobre su próxima película de Star Wars. | Fuente: @acompleteunknown

¿Qué dijo Lucasfilm sobre la nueva película de Star Wars?

Por el momento, Lucasfilm no ha realizado ningún pronunciamiento oficial sobre la nueva película de Star Wars, de James Mangold. Fue en abril de 2023, que el también director de Inocencia interrumpida hizo el anuncio sobre el proyecto afirmando que sería algo original.

Cabe recordar que el propio Mangold resaltó en un diálogo con Variety que “no estaba interesado” en crear ningún spin-off de Star Wars ya que “la cantidad de tradición, series y fanservice comienza a volverse antitética a cualquiera de estas cosas en un momento determinado”. “Ya no es narración. Es publicidad a gran escala”, añadió.

En el 2023, el director de Wolverine manifestó a Rolling Stone que no se uniría al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya que lo ve “demasiado sobrecargado de tradición y cannon estos días”.

“Es extraño que haya trabajado en el mundo del entretenimiento con propiedad intelectual porque no me gusta la creación de universos a partir de varias películas (…) Para mí, el objetivo siempre es preguntarnos qué tiene de especial esta película y estos personajes”, explicó.

La nueva película de Star Wars fue anunciada en abril de 2023. | Fuente: Lucasfilm

¿De qué trata Star Wars: la amenaza fantasma y quienes actúan?

Star Wars Episodio I: la amenaza fantasma sitúa su trama tres décadas antes de los eventos de Star Wars Episodio IV: una nueva esperanza, explorando la infancia de Darth Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi y el resurgimiento de los Sith, los temidos caballeros jedi seducidos por el Lado Oscuro de la Fuerza.

"La Federación de Comercio, bajo el mando en la sombra del Sith Darth Sidious, bloquea el pacífico planeta Naboo. Ante esta amenaza, el jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi persuaden a la joven reina Amidala para que busque ayuda en Coruscant, la capital galáctica y sede del Consejo Jedi, en un intento por neutralizar esta peligrosa situación", se lee en la sinopsis oficial.

Ewan McGregor y Liam Neeson protagonizan el filme como los jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Natalie Portman hace su aparición como Padmé Amidala mientras que Jake Lloyd encarna al niño Anakin Skywalker.

Entre los antagonistas aparecen los actores Ian McDiarmid y Ray Park. El primero como Palpatine, conocido como Darth Sidious, y el segundo como el villano Darth Maul, aprendiz Sith de Darth Sidious.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis