Ryan Gosling revela en Instagram la primera foto oficial de su personaje en 'Star Wars: Starfighter'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ryan Gosling ya se encuentra trabajando en el set de la próxima película de Star Wars, titulada Star Wars: Starfighter, y él mismo publicó la primera foto de su participación en la franquicia.

La imagen en blanco y negro, compartida en sus redes sociales, lo muestra junto al joven actor Flynn Gray durante el rodaje de la cinta dirigida por Shawn Levy.

Según medios especializados, la primera imagen de Ryan Gosling en el set evoca a Luke Skywalker en Star Wars: Episode IV – A New Hope (Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza), estrenada en 1977.

Una nueva aventura en el universo de Star Wars

La producción de Star Wars: Starfighter comenzó el jueves 28 de agosto en Londres y, según confirmó Lucasfilm, se trata de una historia independiente dentro del universo creado por George Lucas.

Aunque el papel de Ryan Gosling aún se mantiene en secreto, se sabe que será el protagonista de la trama y que además participará como productor ejecutivo.

"Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal", dijo Shawn Levy en un comunicado oficial.

Un elenco de lujo para una galaxia muy lejana

La nueva producción de Lucasfilm reúne a un reparto estelar. Además de Ryan Gosling y Flynn Gray, la película contará con la participación de Amy Adams, Aaron Pierre, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings.

La historia de Star Wars: Starfighter estará ambientada cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (El ascenso de Skywalker), la última entrega de la saga original.

¿Cuándo se estrena Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling?

De acuerdo con el comunicado oficial de Lucasfilm, el estreno en cines de Star Wars: Starfighter está programado para el 28 de mayo de 2027.



Así luce Ryan Gosling en su personaje de Star Wars: Starfighter, la nueva cinta de Lucasfilm.Fuente: Instagram: Ryan Gosling