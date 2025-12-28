¿Nació el amor? Imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston de ‘Yo Soy’ desatan rumores de romance

Una publicación en Instagram bastó para que seguidores y figuras públicas reaccionaran con emoción ante lo que parece ser la confirmación de un romance entre Gabriela y Jolié.

La reconocida imitadora de Michael Jackson, Gabriela Villanueva, y la artista que da vida a Whitney Houston, Jolié Messambo, ambas de Yo Soy, han encendido las redes luego de que Villanueva compartiera una publicación que muchos interpretan como la confirmación de un romance entre ambas.

En su cuenta de Instagram, Gabriela difundió fotografías junto a Jolié acompañadas de una frase que ha causado revuelo entre sus seguidores: “El amor es la respuesta”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes, reacciones y muestras de cariño. Entre los comentarios más destacados se encuentra el del jurado Jely Reátegui, quien respondió con emoticones de corazones rojos, alimentando aún más la especulación de que la relación habría pasado del ámbito artístico al sentimental.

Los seguidores tampoco tardaron en expresarse. Muchos dieron por hecho la relación y celebraron la noticia: “Mi shipp favorito se hizo canon”, “Era más que obvio en la forma como se miraban, que viva el amor”, “Ya estaba confirmado, solo faltaba la confirmación”, “Las más lindas”, fueron algunos de ellos.

Aunque ninguna de las artistas ha realizado una declaración directa confirmando formalmente la relación, la publicación de Villanueva y la reacción de sus fans han sido interpretadas como una señal clara de que ambas estarían viviendo una etapa especial juntas.

Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de ‘Yo Soy’

La cantante, oriunda de Ilo, pudo llevarse el trofeo tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.