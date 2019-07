Sarah Hyland y Wells Adams se comprometieron tras dos años de relación. | Fuente: Instagram

La actriz Sarah Hyland, conocida por su papel de Haley Dunphy en la comedia "Modern Family", anunció en su cuenta de Instagram su compromiso con Wells Adams, el exconcursante del 'reality' de citas "The Bachelorette", tras casi dos años de relación.

El escenario escogido fue una playa paradisíaca, al borde del mar con una agua cristalina de fondo, en donde Wells Adams le propuso matrimonio a la actriz que, a juzgar por las imágenes compartidas por la pareja en las redes sociales, se llevó una sorpresa llevándose las manos a la cara.

"Esto no se puede comer, no se puede dormir, alcanzar las estrellas, saltar vallas, el tipo de cosas de una serie mundial", citó Sarah Hyland en su Instagram, una frase de la película "Dos por el precio de una", de las hermanas Mary Kate y Ashley Olsen, junto a las imágenes publicadas en su cuenta.

Por su parte, el exconcursante de "The Bachelorette" compartió un video con los momentos más románticos de la pareja hasta llegar al día del compromiso. También le dedicó unas bonitas palabras recitando una canción del grupo musical Drew Holcomb and The Neighbors: "Yo seré tu Johnny, tú June. Para siempre".

El escenario escogido para la pedida de mano fue una playa paradisíaca. | Fuente: Instagram

Sarah Hyland luce el brillante anillo de compromiso. | Fuente: Instagram

EL ROMANCE

Sarah Hyland y Wells Adams confirmaron su relación en una fiesta de Halloween en noviembre de 2017 tras vestirse de unos de los personajes de la serie "Stranger Things", posteriormente se fueron a vivir juntos a Los Ángeles en 2018 hasta dar un paso más en su relación anunciando su compromiso.

Anteriormente, la actriz de "Modern Family" mantuvo una relación con el actor Matt Prokop durante varios años, hasta que en agosto de 2014 obtuvo una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él por abusar física y verbalmente de ella.

Hyland, de 28 años, también pasó otros momentos difíciles, debido a su salud, ya que sufre displasia renal y ha recibido dos trasplantes de riñón, además de ser sometida a otras 16 intervenciones quirúrgicas desde joven por otras dolencias.

"Modern Family", en la que participa Sofía Vergara, renovó hasta la temporada 11, que también será la última. En total, ha ganado 22 premios Emmy y ha obtenido 75 nominaciones. (EFE)