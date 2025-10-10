“Alex Russo es mamá. Ojalá algún día sea yo”: Selena Gomez comparte su ilusión de tener hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La segunda temporada de la secuela de Los Hechiceros de Waverly Place trajo una gran sorpresa para los fanáticos: Alex Russo, el personaje interpretado por Selena Gomez, ahora es madre de una niña llamada Billie, papel interpretado por la joven actriz Janice LeAnn Brown.

El episodio doble, estrenado el miércoles 8 de octubre en Disney+, mostró un lado más maduro y emocional de Alex, lo que conmovió profundamente a Gomez, quien compartió su reacción personal en redes sociales.

“Alex Russo es mamá”, escribió la actriz de 33 años en sus historias de Instagram, junto a un emoji con lágrimas y un clip de una de las escenas más tiernas del capítulo. “Ojalá algún día sea yo”, añadió, dejando ver su ilusión de convertirse en madre en la vida real.

Selena Gomez compartió su deseo de ser madre tras el estreno de la temporada 2 de la serie de Disney+.Fuente: Instagram: @selenagomez

Selena Gomez siempre compartió su deseo de convertirse en madre

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco está más que consolidada y la actriz tiene en mente formar una familia. Como se recuerda, por sus problemas de salud con el lupus, que le fue diagnosticado en 2013 y por el que recibió un trasplante de riñón, gestar un bebé podría significar poner el peligro su vida y la del niño. Por ese motivo, tiene en mente el embarazo subrogado o la adopción.

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro. Me encanta hacer reír a los niños; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, dijo Selena Gomez en el podcast de Jay Shetty.

“Siempre que hay niños en un lugar, es la única vez que la veo hacer eso. Inmediatamente va con ellos y hablan durante horas”, interrumpió Benny Blanco sobre la conexión de su pareja con los pequeños y cree que esa química se debe a que comenzó su carrera siendo una estrella infantil.

Selena y su conexión con la nueva generación de Hechiceros

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Disney Channel, Gomez expresó su emoción por compartir escenas con Janice LeAnn Brown, quien interpreta a su hija en la ficción.

“Somos madre e hija”, comentó entre risas. “De verdad estoy agradecida por esta adorable niña, Janice”. La joven actriz, de 15 años, también recordó el momento en que ambas se emocionaron durante la lectura del guion:

“Fue muy emotivo, especialmente para ella y para mí después de la lectura de mesa”, contó Brown. “Éramos unos charcos”, añadió Gomez con humor, haciendo el gesto de lágrimas corriendo por sus mejillas. “Ha sido una experiencia maravillosa, muy lindo ver cómo pasamos la antorcha a una nueva generación”.

