¿Murió Alex Russo? Filtran posible final del personaje de Selena Gomez en 'Los hechiceros de Waverly Place'

El video que circula en redes muestra una escena inédita en la que Alex parece sacrificarse para salvar a su hija Billie. Disney+ aún no confirma si se trata de un final definitivo o de una filtración falsa.

Un video protagonizado por Selena Gomez se viralizó este miércoles 8 de octubre, generando gran revuelo entre los seguidores de la actriz, cantante y empresaria. Las imágenes tienen relación con la secuela de la serie que marcó su carrera: Los hechiceros más allá de Waverly Place.

El material se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, ya que muestra un hecho inusual en este tipo de producciones familiares: la posible muerte de Alex Russo, personaje que lanzó a Gomez a la fama mundial en la década del 2000.

¿Murió Alex Russo?

Según las imágenes difundidas en redes sociales, Alex Russo desaparecería en la segunda temporada del reboot, en una secuencia que supuestamente será transmitida el viernes 17 de octubre en Disney+.

El video muestra a Alex despidiéndose de su hija Billie antes de ingresar a un misterioso portal, descrito por los fanáticos como un “agujero negro del que no podrá regresar”.

Aunque muchos usuarios interpretan la escena como la muerte de la protagonista, no se ha confirmado oficialmente si se trata de un final real o de un recurso narrativo temporal.

Expectativa ante el estreno en Disney+

Hasta el momento, Disney ni Selena Gómez han confirmado la veracidad de la filtración. Sin embargo, el video ha generado una oleada de nostalgia y especulación en redes, donde los seguidores piden que el regreso de Los hechiceros más allá de Waverly Place mantenga el espíritu original de la serie, pero con una trama más madura y emocional.

El esperado episodio podría marcar un punto de inflexión en la historia de uno de los personajes más queridos de Disney Channel.

¿De qué trata ‘Los hechiceros más allá de Waverly Place’?

La secuela de Los hechiceros de Waverly Place sigue a Justin Russo, quien ha optado por llevar una vida mortal y tranquila junto a su familia: Giada, Roman y Milo. Sin embargo, todo cambia cuando su hermana Alex llega a su casa acompañada de Billie, una joven aprendiz de hechicera que necesita orientación. Justin se ve obligado a desempolvar sus habilidades mágicas para entrenarla, mientras equilibra sus responsabilidades familiares y protege el futuro del Mundo de los Magos.