Demi Moore se reúne con estrellas de 'Los Ángeles de Charlie' tras nominación al Oscar: "Estamos orgullosas de ti"

Demi Moore tuvo un emotivo reencuentro con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, recordadas estrellas de la película Los ángeles de Charlie. Esto, luego de que la actriz de 62 años fuera nominada como Mejor actriz en los Oscar 2025 por su actuación de Elizabeth Sparkle en la exitosa película de terror La sustancia.

Fue durante una entrevista grupal promovida por la revista Vanity Fair que Moore volvió a encontrarse con sus compañeras en la película Los ángeles de Charlie: al límite, del 2003, donde la actriz interpretó a Madison Lee, una ex ángel villana que se enfrentó a las protagonistas.

“Creo que pueda hablar por todas nosotras: estamos orgullosas de ti (…) En esta actuación siempre has tenido eso dentro de ti y en todo el trabajo que has hecho. Hay tanta vulnerabilidad en la fuerza que eres capaz de mostrar ante la cámara”, manifestó Lucy Liu dirigiéndose a una emocionada Demi Moore.

“Ese momento en el que te quitas el maquillaje para revelar el costo psicológico de este tipo de presión inalcanzable de la sociedad sobre qué es la belleza y qué es el envejecimiento o qué es comercial (…) Se hizo de una manera que realmente captó esa crudeza: ese sentimiento de sentirse insegura, pero también cómodo con uno mismo, pero luego darse cuenta de que otras personas no se sienten cómodas con uno mismo”, añadió Liu.

Demi Moore actuó con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu en Los ángeles de Charlie: al límite. | Fuente: Sony Pictures

¿Qué dijo Cameron Diaz sobre el papel de Demi Moore en La sustancia?

Por otro lado, Cameron Díaz también resaltó el papel de Demi Moore en La sustancia. La actriz de Natalie en Los ángeles de Charlie mencionó que su personaje refleja que “todas las mujeres están condiciones a ser cosificadas”.

“Ya seamos estrellas de cine, o no, es así para todas las mujeres. Obviamente, en nuestras circunstancias es más extremo, porque nos proyectan en una pantalla y nos cosifican literalmente. Nos han hecho muñecas con nosotras. Es algo tan innato, está tan arraigado en nosotras. Nos inclinamos ante eso. Servimos a esa cosificación. Tratamos de satisfacer su demanda de muchas maneras”, comentó.

En ese sentido, la recordada actriz de La Máscara y Loco por Mary mostró su confianza en Demi Moore para conseguir cosechando éxitos con su papel en La sustancia.

“Al verte dar esta actuación, no tienes que pedirle permiso a nadie. Es como si hubiera una constitución escrita en la industria cinematográfica que establecía lo que era la industria cinematográfica, y todo el mundo la ha estado respetando durante las últimas décadas”, añadió.

Demi Moore ganó el Globo de Oro como Mejor actriz por su actuación en La sustancia. | Fuente: AFP

Demi Moore consigue su primera nominación al Oscar con La sustancia

Demi Moore fue nominada por primera vez en su carrera a los premios Oscar. Moore fue incluida en la categoría de Mejor actriz en la lista de nominaciones para la edición 97 de La Academia el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

En la categoría de Mejor Actriz, Demi Moore se enfrentará a: Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (Aún sigo aquí), quien ya ganó el Globo de Oro en la categoría Drama.

Esta nominación de Demi Moore se dio luego de que obtuviera el Globo de Oro como actriz de comedia y por sus nominaciones en los premios Critics Choice, BAFTA, Sindicato de Actores y Screen Actors Guild.

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener", dijo la actriz al recibir su primer Globo de Oro. "Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz (…) Hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y (…) que me recuerda que pertenezco a un lugar", agregó.

