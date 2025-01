Selena Gomez se quedó sin premio en los Globos de Oro 2025 tras nominaciones en cine y televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez no pudo conseguir ningún premio en los Globos de Oro 2025, a pesar de estar nominada en dos categorías individuales como actriz este año.

En efecto, la exestrella de Disney estuvo en la categoría Mejor actriz de reparto con la película francesa Emilia Pérez donde hizo el personaje de Jessi del Monte, esposa de Juan 'Manitas' del Monte, interpretado por la actriz transgénero Karla Sofía Gascón.

A pesar de figurar como una de las estrellas del filme francés, Selena Gomez no fue elegida ganadora dejando la estatuilla en el poder de su compañera de reparto, Zoé Saldaña, quien sí pudo consagrarse con el premio con Emilia Pérez.

Selena Gomez también fue nominada para televisión en los Globos de Oro 2025 en la categoría Mejor actriz en una serie de comedia con Only murders in the building.

No obstante, la recordada Alex Russo de Los hechiceros de Waverly Place tampoco logró llevarse el premio. En esta ocasión, se le otorgó la distinción a Jean Smart, actriz de la seria de comedia Hacks.

Cabe mencionar que Selena Gomez tuvo su primera nominación en una categoría de cine con Emilia Pérez. Anteriormente, la también cantante estadounidense, de 32 años, fue nominada en televisión (2022, 2023 y 2024) con la misma serie Only murders in the building, pero sin conseguir éxito.

Adriana Paz, Selena Gomez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025.Fuente: AFP

Selena Gomez asistió con su prometido Benny Blanco a los Globos de Oro 2025

Selena Gomez estuvo con su pareja —y reciente prometido— Benny Blanco en la gala de los Globos de Oro 2025 en Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

La actriz lució un vestido de seda azul de Prada, denominado 'Cenicienta', acompañándolo con un reluciente juego de joyas y un peinado al estilo de los 80. Asimismo, su pareja, Berny Blanco fue con un traje blanco elegante con un suéter del mismo color.

Durante la ceremonia, la comediante Nikki Glaser no pudo evitar lanzar unos comentarios en referencia a Blanco y su relación con Selena Gomez.

"Selena Gomez es doblemente nominada y aquí con su prometido, Benny Blanco también está aquí gracias a un genio que le concedió su deseo", dijo en la ceremonia provocando carcajadas en los asistentes y en la pareja.

Selena Gomez fue nominada a Mejor actriz en una serie de comedia con Only murders in the building. | Fuente: 20th Television

Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gomez por criticar su actuación

Eugenio Derbez estuvo en el podcast Hablando de Cine, conducido por Gaby Meza, dando a conocer su descontento con la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez, afirmando que era “indefendible, inconvincente e incómoda”.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible. Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir ‘¡Wow!, ¡Qué es esto!’”, comentó.

En esa misma línea, Gaby Meza se mostró de acuerdo con Derbez al considerar que Gomez no entendía el diálogo de su papel. "Al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación", dijo. Derbez agregó: "Por eso, su actuación no solo es no convincente, es también incómoda".

Días después, Eugenio Derbez se disculpó admitiendo que “se equivocó” con sus comentarios contra Selena Gomez.

“Pido disculpas sinceras (a Selena Gomez) por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el actor mexicano en Instagram.

Selena Gomez lució un peinado Bob, en clara referencia a la época dorada de Hollywood.Fuente: @goldenglobes

