Lo respalda: Susana Zabaleta dice que el inglés de Eugenio Derbez "es mucho mejor" que el español de Selena Gomez

La cantante y actriz Susana Zabaleta resaltó que es importante estar comprometidos en el papel y si le piden hablar en otro idioma, se tiene que trabajar el doble.

Emilia Pérez, película nominada a los Globos de Oro 2025, continúa generando controversia. Esta vez, la actriz mexicana Susana Zabaleta revivió la discusión entre lo dicho por Eugenio Derbez a Selena Gomez ya que, como se recuerda, el artista criticó el español de su colega.

En el reciente episodio del famoso podcast La cotorrisa, Zabaleta dio su opinión y defendió a su compatriota. "Ya le dieron premios (a la cinta), pero Eugenio Derbez tiene razón", mencionó. Para la también cantante, es importante estar comprometidos en el papel y si le piden hablar en otro idioma, tiene que trabajar el doble.

Los anfitriones Slobotzky y Ricardo Pérez estuvieron de acuerdo con sus comentarios y fue Pérez, cerca del minuto 17 del video, quien dijo que "el inglés de Eugenio es mucho mejor que el español de Selena", comentario que Susana Zabaleta aprobó con un: "Sí, es mucho mejor".

En diciembre de 2024, Selena Gomez reconoció las dificultades de hablar en español y aseguró que hizo lo mejor que pudo con el tiempo que le dieron. "No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", afirmó en ese entonces. Cabe resaltar que las críticas no solo se centraron en el idioma, sino que el equipo de trabajo ajustó el origen del personaje.

Para que paren las críticas hacia la actriz, Eugenio Derbez pidió disculpas públicas. "Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados: son indefendibles y contradicen todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros", sostuvo.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la actuación de Selena Gomez?

En diálogo con Gaby Meza en el podcast Hablando de Cine, el actor mexicano mostró su descontento con la interpretación del español que hizo Gomez con su personaje de Jessi del Monte.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible. Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir ‘¡Wow!, ¡Qué es esto!’”, comentó.

En esa misma línea, Gaby Meza se mostró de acuerdo con Derbez al considerar que Gomez no entendía el diálogo de su papel. "Al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación", dijo. Seguidamente, Derbez agregó: "Por eso, su actuación no solo es no convincente, es también incómoda".

Por su parte, el comediante mencionó que hay "un temor" en la industria por criticar a la actriz de 32 años. "De verdad, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensaba: 'No puedo creer que nadie esté hablando de esto'", aseveró.

